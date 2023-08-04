證可服輝瑞新冠藥 中大倡腎病重症准用

醫局：參考研究 按需要調整指引

醫管局回覆，醫生處方藥物會按病人臨牀情况，並考慮不同藥物的適應及禁忌症，局方將參考今次研究數據及資料，有需要時會按科研實證及實際需要調整臨牀指引。

中大醫學院及威院團隊去年11月至今年1月招募85名感染新冠病毒的腎病患者，包括65名嚴重腎功能不全病人，其中59人須接受俗稱「洗腎」的透析治療，並按其腎功能減低Paxlovid藥量治療。研究發現，94%患者可完成整個療程，63.8%患者於服藥第五天核酸檢測陰性或Ct值大於30（即病毒量低），快測「轉陰」平均5.4天；其中嚴重腎功能不全病人獲安排減少逾半藥量，85.1%於服藥第五天核酸陰性或Ct值大於30。另外，5.9%病人出現嚴重不良反應，比率與一般人相若，且無病人死亡。

現時美國和歐洲臨牀指引均列明，嚴重腎功能不全病人不宜服用Paxlovid。醫管局今年4月底最新指引列明不建議嚴重腎功能不全病人服用Paxlovid，中度腎功能不全病人則建議減少劑量。本身為威院內科部門主管的周啟明建議考慮為嚴重腎病患者處方Paxlovid，包括須「洗腎」的晚期患者。

家庭醫生稱倘可處方Paxlovid 用藥增彈性

家庭醫生林永和稱，私家醫生一般按醫管局指引處方新冠口服藥，現時嚴重腎病患者只可處方默沙東口服藥，若局方調整指引，病人便多一種選擇。他稱為腎病患者按腎功能調節藥量是慣常做法，惟擔心調整藥量會令病人混亂，且Paxlovid與薄血丸等藥物相冲，會按情况衡量應否轉用Paxlovid。