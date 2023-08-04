證可服輝瑞新冠藥 中大倡腎病重症准用

【明報專訊】醫管局指引列明不建議腎功能低於三成的嚴重腎病患者服用輝瑞新冠口服藥（Paxlovid）。中大醫學院及威爾斯親王醫院最新研究發現，若按病人腎功能調整藥量，94%慢性腎病患者可完成整個療程，其中逾六成患者於服藥第五日病毒量大幅減少，不良反應與一般人相若。負責研究的中大內科及藥物治療學系名譽臨牀副教授周啟明建議考慮為嚴重腎病患者處方Paxlovid。有家庭醫生稱視乎醫管局會否修改用藥指引，若腎病患者能服用Paxlovid，用藥會較有彈性。
醫局：參考研究 按需要調整指引
醫管局回覆，醫生處方藥物會按病人臨牀情况，並考慮不同藥物的適應及禁忌症，局方將參考今次研究數據及資料，有需要時會按科研實證及實際需要調整臨牀指引。
中大醫學院及威院團隊去年11月至今年1月招募85名感染新冠病毒的腎病患者，包括65名嚴重腎功能不全病人，其中59人須接受俗稱「洗腎」的透析治療，並按其腎功能減低Paxlovid藥量治療。研究發現，94%患者可完成整個療程，63.8%患者於服藥第五天核酸檢測陰性或Ct值大於30（即病毒量低），快測「轉陰」平均5.4天；其中嚴重腎功能不全病人獲安排減少逾半藥量，85.1%於服藥第五天核酸陰性或Ct值大於30。另外，5.9%病人出現嚴重不良反應，比率與一般人相若，且無病人死亡。
現時美國和歐洲臨牀指引均列明，嚴重腎功能不全病人不宜服用Paxlovid。醫管局今年4月底最新指引列明不建議嚴重腎功能不全病人服用Paxlovid，中度腎功能不全病人則建議減少劑量。本身為威院內科部門主管的周啟明建議考慮為嚴重腎病患者處方Paxlovid，包括須「洗腎」的晚期患者。
家庭醫生稱倘可處方Paxlovid 用藥增彈性
家庭醫生林永和稱，私家醫生一般按醫管局指引處方新冠口服藥，現時嚴重腎病患者只可處方默沙東口服藥，若局方調整指引，病人便多一種選擇。他稱為腎病患者按腎功能調節藥量是慣常做法，惟擔心調整藥量會令病人混亂，且Paxlovid與薄血丸等藥物相冲，會按情况衡量應否轉用Paxlovid。