颱風卡努襲沖繩 45港人求助入境處

入境處表示，身在當地的港人如需協助，可致電處方「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線（852）1868、透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線、發訊息至1868 WhatsApp求助熱線、或提交網上求助表格。

東瀛遊執行董事禤國全表示，颱風吹襲期間，其旅行社有3個團約90名團友身處沖繩，分別於上月28、29及30日出發，其中28及29日的旅行團原定8月1及2日即本周二及周三回港，但因颱風取消航班而滯留當地2至3日，兩團共約60人今日才回港，至於30日出發的旅行團則如期昨日回港。禤國全說，該3團均住在那霸市一間酒店，本周二晚上約8時起開始停電，酒店需動用後備發電機，但電力到翌日早上耗盡，晚上7時才恢復正常供電，故集團決定免收周三的酒店房租。他又說，周二及周三亦取消了兩團，涉50多人，今日則會有一個20多人的旅行團如期出發。