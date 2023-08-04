明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

颱風卡努襲沖繩 45港人求助入境處

【明報專訊】颱風「卡努」吹襲日本沖繩。截至昨午4時，入境處接獲45名港人求助，當中包括交通或住宿等查詢。入境處稱，求助港人均身處安全地方，已向他們提供相關資訊，會繼續與求助人、外交部駐港公署、中國駐福岡總領事館及航空公司保持聯繫，積極跟進。有本港旅行社於颱風吹襲沖繩期間有3個旅行團在當地，其中兩團滯留至今日回港。

入境處表示，身在當地的港人如需協助，可致電處方「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線（852）1868、透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線、發訊息至1868 WhatsApp求助熱線、或提交網上求助表格。

東瀛遊執行董事禤國全表示，颱風吹襲期間，其旅行社有3個團約90名團友身處沖繩，分別於上月28、29及30日出發，其中28及29日的旅行團原定8月1及2日即本周二及周三回港，但因颱風取消航班而滯留當地2至3日，兩團共約60人今日才回港，至於30日出發的旅行團則如期昨日回港。禤國全說，該3團均住在那霸市一間酒店，本周二晚上約8時起開始停電，酒店需動用後備發電機，但電力到翌日早上耗盡，晚上7時才恢復正常供電，故集團決定免收周三的酒店房租。他又說，周二及周三亦取消了兩團，涉50多人，今日則會有一個20多人的旅行團如期出發。

上 / 下一篇新聞

港大供「生成式AI」予學生 月限20問 副校：檢核仍難 與其耗時查不如向前走
港大供「生成式AI」予學生 月限20問 副校：檢核仍難 與其耗時查不如向前走
專家稱新式AI雙面刃 小學應禁高中可推
專家稱新式AI雙面刃 小學應禁高中可推
助商店分析內外客流 港產AI站穩東南亞
助商店分析內外客流 港產AI站穩東南亞
英狀案覆核駁回 黎須付律政司訟費 高院：誤解釋法 無理據不應提訟
英狀案覆核駁回 黎須付律政司訟費 高院：誤解釋法 無理據不應提訟
彌償較一般訟費貴兩成 法律界料150至200萬 稱敗方理據太弱官才批
彌償較一般訟費貴兩成 法律界料150至200萬 稱敗方理據太弱官才批
袁弓夷前妻子女 警國安帶走助查
袁弓夷前妻子女 警國安帶走助查
控方質疑未提35+難成事 陳志全：許願世界和平可否達到？
控方質疑未提35+難成事 陳志全：許願世界和平可否達到？
控方引譚得志發言 官提共謀者原則不適用
控方引譚得志發言 官提共謀者原則不適用
認誘按摩偷3長者金鏈 5內地人囚10及14月
認誘按摩偷3長者金鏈 5內地人囚10及14月
救同事齊墮坑 18歲污水廠工人傷脊半癱
救同事齊墮坑 18歲污水廠工人傷脊半癱
屋署無人機勘待驗樓宇 兩日拆兩廈高危批盪
屋署無人機勘待驗樓宇 兩日拆兩廈高危批盪
平民屋宇：大坑西80%租戶接受重建 逾百戶不可回遷
平民屋宇：大坑西80%租戶接受重建 逾百戶不可回遷
疑職員偷袋 老翁塗鴉投注站緩刑
疑職員偷袋 老翁塗鴉投注站緩刑
少女MegaBox墮斃 手機檢遺書
少女MegaBox墮斃 手機檢遺書
張仁良談培訓教師校長 半在港半內地「最理想」
張仁良談培訓教師校長 半在港半內地「最理想」
有工開有住宿 「機場工作假期」即日起招募年輕人
有工開有住宿 「機場工作假期」即日起招募年輕人
官就案件延誤減刑 太古集結 各人囚3月至半年
官就案件延誤減刑 太古集結 各人囚3月至半年
紮鐵工圖搶槍囚7年 官駁回上訴：重判在所難免
紮鐵工圖搶槍囚7年 官駁回上訴：重判在所難免
勞處推預防中暑指引 調查：近半工人未聞
勞處推預防中暑指引 調查：近半工人未聞
基層社團見李家超 促全面輸入外勞
基層社團見李家超 促全面輸入外勞
海園：鯨死因或需驗數月 新館開幕可親視樹懶蜜熊 盼思與動物共存
海園：鯨死因或需驗數月 新館開幕可親視樹懶蜜熊 盼思與動物共存
地署規劃署「違例發展」執管 申訴署主動查
地署規劃署「違例發展」執管 申訴署主動查
AI分析內地帖文 旅遊指數助預測旅客走勢
AI分析內地帖文 旅遊指數助預測旅客走勢
證可服輝瑞新冠藥 中大倡腎病重症准用
證可服輝瑞新冠藥 中大倡腎病重症准用
醫社合作援晚期病患 病危停治療 醫護助家屬接納意願
醫社合作援晚期病患 病危停治療 醫護助家屬接納意願
擺街站違限聚令 職工盟4人各罰6000元
擺街站違限聚令 職工盟4人各罰6000元
大灣區GBA專題：內地表演按年增4倍 穗第二多 觀眾增逾10倍 票務投訴同飈
大灣區GBA專題：內地表演按年增4倍 穗第二多 觀眾增逾10倍 票務投訴同飈
灣區手記：電動輪椅成風？ ／文：尚東美
灣區手記：電動輪椅成風？ ／文：尚東美
【Emily】誤中鼠膠 領角鴞4年後再獲救 嘉道理憑腳環相認 重逢悲喜交集
【Emily】誤中鼠膠 領角鴞4年後再獲救 嘉道理憑腳環相認 重逢悲喜交集
【Emily】新任國安署長董經緯首露面
【Emily】新任國安署長董經緯首露面
【Emily】私隱署提醒家長：出帖「放閃」前要問仔女
【Emily】私隱署提醒家長：出帖「放閃」前要問仔女
【Emily】印尼議員團訪立會 事前入Q逾70條
【Emily】印尼議員團訪立會 事前入Q逾70條
【Emily】楊何蓓茵：視實習生如家人 免「因了解分手」
【Emily】楊何蓓茵：視實習生如家人 免「因了解分手」
【Emily】蕭澤頤：「內地官」電話101%係騙案
【Emily】蕭澤頤：「內地官」電話101%係騙案