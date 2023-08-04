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港聞二

AI分析內地帖文 旅遊指數助預測旅客走勢

【明報專訊】香港與內地恢復通關逾半年，科大商學院與慧科訊業有限公司推出本港首個利用人工智能（AI）預測旅遊業短期走勢的旅遊指數，技術會分析「小紅書」等內地社交媒體平台、網上旅行社及旅遊論壇逾千萬條數據，主要分析內地旅客訪港意欲。研究團隊稱目前主要旅遊業統計數據滯後，為業界規劃帶來挑戰，相信今次推出旅遊指數可協助業界制訂前瞻政策及商業部署。

科大伙慧科推出 稱現時業界數據滯後

「慧科-香港科技大學旅遊指數」由綜合指數及3個成分指數（到訪旅客人數指數、酒店入住率指數及酒店平均每日房價指數）組成，每月10日會更新當月及未來兩個月的旅遊指數。科大商學院資深副院長許佳龍解釋，指數以2018年數據作基準值，因該年本港社會較穩定，旅遊業較蓬勃，舉例本月訪港內地旅客人數指數為93.95，即本月訪港內地旅客數量是2018年每月平均值的93.95%。

範圍涵蓋微博B站小紅書 識別20因素

科大商學院客座副教授何超解釋，團隊訓練出一個語言模型，透過AI分析並標記每條帖文對應的旅遊因素，分析它屬正面或負面，再結合非社交媒體數據，建立預測模型。慧科行政總裁車慧詩稱，團隊分析範圍涵蓋微博、小紅書、Bilibili等內地主流社交媒體，亦識別出逾20個影響旅客訪港意欲的因素，包括景點、旅行簽證、當地社群對旅客的態度、娛樂活動等，並分析帖文。

何超續稱，團隊亦公布白皮書列出各項因素對內地旅客訪港意欲的影響程度，供當局及業界參考，當中提及簽證、本地社群對遊客的歡迎程度、購物便利程度及天氣屬首數項影響因素。另外，許多網民會使用網絡用語或縮寫撰寫帖文，模型分析帖文時應用語義分析，結合語境和前文後理，以增加準確度。

盼未來數據多元化 可拓至海外客

研究團隊未來希望能令數據多元化，包括細化至最受旅客歡迎的景點、地區或酒店等，亦可由內地擴展到海外地區，不過許佳龍稱，要實現數據多元化需解決數據不足的困難，例如現時並無旅客到本港各區的人數等數據。

相關字詞﹕內地旅客 旅遊業 慧科訊業（Wisers） 科大

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