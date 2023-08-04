地署規劃署「違例發展」執管 申訴署主動查

每年1500投訴數百屬實 部分重複違規

申訴署指出，發展審批地區內如出現填塘和挖土等作業，以及將農地用作倉庫及工場等改變土地用途情况，除非屬法例下現有用途、獲城規會或法定圖則許可，否則即屬違規，規劃署可引用《城市規劃條例》採取行動。若涉政府土地，則地政總署可根據《土地（雜項條文）條例》從非法佔用政府土地角度執管。發展審批地區以外的市區及新市鎮，土地用途亦受地契條款、建築圖則及各類牌照規管。

環團稱檢控少定義模糊 促加快棕地重置

申訴專員趙慧賢稱，留意到規劃署每年發現約數百宗違例發展個案，部分個案涉跨部門權責或位於自然保育地帶；過去3年公署接獲30宗相關投訴，顯示公眾關注問題，將主動調查規劃署和地政總署跟進違例發展個案的權責和協作，以及現行機制對防止違例發展、處理相關投訴是否適切和有效。

長春社稱，多年來規劃署就違規定義模糊，檢控個案甚少，即使檢控，向業權人發出恢復原狀要求時亦欠嚴謹，要求恢復的面積較破壞面積小，促署方公開標準。除改善執法，當局亦應以積極保育方式在規劃上加強保護生態敏感地區，從源頭減少破壞。

綠色和平稱，過往曾揭發北部都會區有涉違規棄置垃圾的棕地工場，當中不少被揭發後一年仍運作，有工場即使遭檢控及清空，事隔數月又重新運作，反映零星執法效力不彰。綠色和平歡迎公署主動調查，促政府全面規劃及制訂棕地政策，積極取締違法作業及加快棕地重置，以免因發展而自製更多棕地，令違例發展問題惡化。