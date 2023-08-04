明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

地署規劃署「違例發展」執管 申訴署主動查

【明報專訊】新界鄉郊不時被揭違規用作貯物、臨時停車場等違例發展，申訴專員公署昨稱，初步查訊顯示，規劃署每年接獲逾1500宗違例發展投訴，當中數百宗經調查後確認違規，部分更屬重複違規，亦有個案同時涉及私人及政府土地，需由規劃署和地政總署以跨部門方式處理。公署稱，違規行為若未能及時糾正，或會窒礙社會發展，甚至破壞生態環境，故將展開主動調查，審研規劃署和地政總署對土地違例發展的執管。

每年1500投訴數百屬實 部分重複違規

申訴署指出，發展審批地區內如出現填塘和挖土等作業，以及將農地用作倉庫及工場等改變土地用途情况，除非屬法例下現有用途、獲城規會或法定圖則許可，否則即屬違規，規劃署可引用《城市規劃條例》採取行動。若涉政府土地，則地政總署可根據《土地（雜項條文）條例》從非法佔用政府土地角度執管。發展審批地區以外的市區及新市鎮，土地用途亦受地契條款、建築圖則及各類牌照規管。

環團稱檢控少定義模糊 促加快棕地重置

申訴專員趙慧賢稱，留意到規劃署每年發現約數百宗違例發展個案，部分個案涉跨部門權責或位於自然保育地帶；過去3年公署接獲30宗相關投訴，顯示公眾關注問題，將主動調查規劃署和地政總署跟進違例發展個案的權責和協作，以及現行機制對防止違例發展、處理相關投訴是否適切和有效。

長春社稱，多年來規劃署就違規定義模糊，檢控個案甚少，即使檢控，向業權人發出恢復原狀要求時亦欠嚴謹，要求恢復的面積較破壞面積小，促署方公開標準。除改善執法，當局亦應以積極保育方式在規劃上加強保護生態敏感地區，從源頭減少破壞。

綠色和平稱，過往曾揭發北部都會區有涉違規棄置垃圾的棕地工場，當中不少被揭發後一年仍運作，有工場即使遭檢控及清空，事隔數月又重新運作，反映零星執法效力不彰。綠色和平歡迎公署主動調查，促政府全面規劃及制訂棕地政策，積極取締違法作業及加快棕地重置，以免因發展而自製更多棕地，令違例發展問題惡化。

相關字詞﹕綠色和平 長春社 地政總署 規劃署 申訴專員公署

上 / 下一篇新聞

港大供「生成式AI」予學生 月限20問 副校：檢核仍難 與其耗時查不如向前走
港大供「生成式AI」予學生 月限20問 副校：檢核仍難 與其耗時查不如向前走
專家稱新式AI雙面刃 小學應禁高中可推
專家稱新式AI雙面刃 小學應禁高中可推
助商店分析內外客流 港產AI站穩東南亞
助商店分析內外客流 港產AI站穩東南亞
英狀案覆核駁回 黎須付律政司訟費 高院：誤解釋法 無理據不應提訟
英狀案覆核駁回 黎須付律政司訟費 高院：誤解釋法 無理據不應提訟
彌償較一般訟費貴兩成 法律界料150至200萬 稱敗方理據太弱官才批
彌償較一般訟費貴兩成 法律界料150至200萬 稱敗方理據太弱官才批
袁弓夷前妻子女 警國安帶走助查
袁弓夷前妻子女 警國安帶走助查
控方質疑未提35+難成事 陳志全：許願世界和平可否達到？
控方質疑未提35+難成事 陳志全：許願世界和平可否達到？
控方引譚得志發言 官提共謀者原則不適用
控方引譚得志發言 官提共謀者原則不適用
認誘按摩偷3長者金鏈 5內地人囚10及14月
認誘按摩偷3長者金鏈 5內地人囚10及14月
救同事齊墮坑 18歲污水廠工人傷脊半癱
救同事齊墮坑 18歲污水廠工人傷脊半癱
屋署無人機勘待驗樓宇 兩日拆兩廈高危批盪
屋署無人機勘待驗樓宇 兩日拆兩廈高危批盪
平民屋宇：大坑西80%租戶接受重建 逾百戶不可回遷
平民屋宇：大坑西80%租戶接受重建 逾百戶不可回遷
疑職員偷袋 老翁塗鴉投注站緩刑
疑職員偷袋 老翁塗鴉投注站緩刑
少女MegaBox墮斃 手機檢遺書
少女MegaBox墮斃 手機檢遺書
張仁良談培訓教師校長 半在港半內地「最理想」
張仁良談培訓教師校長 半在港半內地「最理想」
有工開有住宿 「機場工作假期」即日起招募年輕人
有工開有住宿 「機場工作假期」即日起招募年輕人
官就案件延誤減刑 太古集結 各人囚3月至半年
官就案件延誤減刑 太古集結 各人囚3月至半年
紮鐵工圖搶槍囚7年 官駁回上訴：重判在所難免
紮鐵工圖搶槍囚7年 官駁回上訴：重判在所難免
勞處推預防中暑指引 調查：近半工人未聞
勞處推預防中暑指引 調查：近半工人未聞
基層社團見李家超 促全面輸入外勞
基層社團見李家超 促全面輸入外勞
海園：鯨死因或需驗數月 新館開幕可親視樹懶蜜熊 盼思與動物共存
海園：鯨死因或需驗數月 新館開幕可親視樹懶蜜熊 盼思與動物共存
AI分析內地帖文 旅遊指數助預測旅客走勢
AI分析內地帖文 旅遊指數助預測旅客走勢
颱風卡努襲沖繩 45港人求助入境處
颱風卡努襲沖繩 45港人求助入境處
證可服輝瑞新冠藥 中大倡腎病重症准用
證可服輝瑞新冠藥 中大倡腎病重症准用
醫社合作援晚期病患 病危停治療 醫護助家屬接納意願
醫社合作援晚期病患 病危停治療 醫護助家屬接納意願
擺街站違限聚令 職工盟4人各罰6000元
擺街站違限聚令 職工盟4人各罰6000元
大灣區GBA專題：內地表演按年增4倍 穗第二多 觀眾增逾10倍 票務投訴同飈
大灣區GBA專題：內地表演按年增4倍 穗第二多 觀眾增逾10倍 票務投訴同飈
灣區手記：電動輪椅成風？ ／文：尚東美
灣區手記：電動輪椅成風？ ／文：尚東美
【Emily】誤中鼠膠 領角鴞4年後再獲救 嘉道理憑腳環相認 重逢悲喜交集
【Emily】誤中鼠膠 領角鴞4年後再獲救 嘉道理憑腳環相認 重逢悲喜交集
【Emily】新任國安署長董經緯首露面
【Emily】新任國安署長董經緯首露面
【Emily】私隱署提醒家長：出帖「放閃」前要問仔女
【Emily】私隱署提醒家長：出帖「放閃」前要問仔女
【Emily】印尼議員團訪立會 事前入Q逾70條
【Emily】印尼議員團訪立會 事前入Q逾70條
【Emily】楊何蓓茵：視實習生如家人 免「因了解分手」
【Emily】楊何蓓茵：視實習生如家人 免「因了解分手」
【Emily】蕭澤頤：「內地官」電話101%係騙案
【Emily】蕭澤頤：「內地官」電話101%係騙案