海園：鯨死因或需驗數月 新館開幕可親視樹懶蜜熊 盼思與動物共存

新展館「樹懶與好友」上月起開放，館內有一對二趾樹懶「父子」，13歲的英木和在園內出生、8歲的Sonic。園方介紹，牠們每日睡眠可達15小時，平日主要在樹上生活，多進食果實等低能量食物，故需緩慢行動保存能量。動物護理員提醒，到訪市民切勿騷擾樹懶休息，拍照勿開閃光燈。

每午「動物趣談」 蜜熊球蟒金剛鸚隨機登場

另外，動物護理員會隨機帶同金剛鸚鵡、蜜熊和球蟒出席每日中午12時和下午2時舉辦的「動物趣談」，供市民近距離觀察動物和了解其特徵，以及認識如何保護牠們的野外棲息地。館內亦展出多幅以珍稀動物為靈感的AI畫作，包括已滅絕的西部黑犀牛、極危的靛冠噪鶥等，以介紹國際自然保護聯盟「瀕危物種紅色名錄」的物種。

海洋公園動物及保育主管祝效忠稱，希望藉新展館推廣動物保育信息，提升大眾對生物多樣性及保育議題等關注，以及引起思考日常如何與動物和諧共存，例如節約用水、減少使用即棄塑膠和避免餵飼野生動物等。

鯨骸交海園做斷層掃描 部分樣本外國化驗

對於有鯨魚在港海死亡，祝效忠說已對鯨屍採樣，化驗工作預計需時數周至數個月始向漁護署提交死因報告。他說，鯨魚身上新發現的傷口由硬物撞擊而成，但有待綜合化驗結果判斷是否由船撞擊形成或其他成因。他透露，鯨骨和內臟細胞已交由園內香港海洋生物救護及教育中心分別做斷層掃描及分析，部分樣本則送往外國化驗。海洋公園行政總裁黃嗣輝稱，團隊對鯨魚死亡感惋惜，遺骸部分樣本將用於科研和保育工作。