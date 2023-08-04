勞處推預防中暑指引 調查：近半工人未聞

聯盟上月14至23日用電子問卷訪問旺角區11個垃圾站的清潔工，收回96份有效回應，年齡介乎41至80歲，當中71至80歲者佔31.3％。近八成受訪工友須露天工作，有40.6%工友負責掃街工作。

調查結果顯示，47.9%受訪清潔工不知道有《預防工作時中暑指引》。超過六成受訪者曾在炎熱天氣下工作時不適，常見情况包括頭暈、頭痛、呼吸困難等。聯盟稱工作暑熱警告主要靠手機應用程式通知市民，但66.7％受訪工友工作期間不會查看手機，未能及時接收有關資訊。

工作時難看手機 錯過暑熱警告通知

聯盟播放一段訪問60多歲清潔工的錄音，工友提到最近身體不適求醫，但因工作繁忙而無法定時服藥，而他不知政府有推出上述指引，上班期間無法查看手機，手機亦沒下載發放暑熱警告的應用程式。

聯盟建議政府檢討暑熱指引宣傳效果，為清潔工制定全面在職培訓，又建議政府接觸不同工種的清潔工了解工作實况，按不同工種實際勞動程度和工作評估工友勞動量，以便僱主作出相應休息安排。