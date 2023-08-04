官就案件延誤減刑 太古集結 各人囚3月至半年

司法程序約4年 官稱影響被告人生規劃

6名被告分別是黎卓然（現年32歲，下同）、文城康（25歲）、陳堃榮（20歲，案發時16歲）、謝誠謙（30歲）、戴偉軒（31歲）、陳朝安（30歲）。

裁判官劉淑嫻判刑時表示，各被告於2019年8月12日獲得警方保釋，數月後已毋須再到警署報到，直至2021年8月中接獲警方通知拘捕，並正式落案起訴。由於他們事隔兩年才再被捕，故不能排除當時他們能期望不用面對訴訟及重新規劃人生。

一人案發時16歲 判入更生中心

劉官續稱，陳堃榮在會計副學士課程考取佳績，今年獲理大取錄升讀學士課程，而辯方形容陳因衝動及愚昧而犯案，現有人生目標但要為「16歲的他」負責，冀判予短期監禁。惟法庭不認為監禁是合適判刑，判陳入更生中心。

至於其餘5男被告，劉官稱案中非法集結為數約100人，歷時約3分鐘，示威者對於警方執法的反抗程度低，並考慮各被告有良好背景及因案件延誤而飽受壓力的因素，酌情減刑。除了陳朝安就非法集結和藏械兩罪判囚半年外，其餘4人就一項非法集結罪或阻差辦公罪，均判囚3個月。被控非法集結及藏械兩罪不成立的林韋丞，開審前承認一項無牌管有無線電通訊器具罪，昨被判罰款2000元。

【案件編號：ESCC 1773/21】

（反修例風暴）