有工開有住宿 「機場工作假期」即日起招募年輕人

大學畢業投身 裝卸督察稱工作獲滿足感

現於HAS任職裝卸控制督察的周燕玲於大學畢業後循「工作×假期@大嶼山」計劃入職，懷着好奇心嘗試從未接觸的航空界。她表示，由於工作關乎飛機能否維持應有平衡，涉及航空安全，高峰期時需同時處理4班航班的裝卸控制工作，令她一度感到責任重大及徬徨，但當看到航機能順利起飛，她感受到很大的滿足感和成就感。她續稱，雖是機緣巧合下參加計劃，她已有信心未來5至10年會繼續留在機場發展。

環亞重共融 歡迎不同國籍者求職

HAS裝卸控制經理黃興鵬指出，部門人手流失率雖不算高，但招募年輕人一直是部門重點之一。他希望與新入職的年輕人同行，上司除了須放下辦公室內的階級觀念，更須多聆聽年輕員工的想法，並適時放手讓他們嘗試，才能令他們願意留在工作崗位。

負責機場服務的環亞以招聘非華語員工為目標，並以「先鋒」計劃成功招攬。該公司人事資源總監李翠霞指出，公司着重營造多元文化共融的工作環境，而工作本身經常要與來自不同國家及文化的人接觸，因此歡迎不同國籍者求職。對於留住新血的策略，她提出「識時勢者留俊傑」，公司會抓緊年輕人入職渴求成長的時間，留意每一名年輕員工的獨特個性，多為他們提供表達意見及發揮強項的機會，與公司一同進步。

「Extra Mile 里．想高飛」項目下的「工作×假期@大嶼山」計劃，由機管局與青年協會合辦，今年踏入第6屆，招募期即日起至8月16日，對象為年滿18歲或以上年輕人，參加者可獲於機場島任職的機會和住宿安排。

工作×假期@大嶼山網頁：yen.hkfyg.org.hk/wh-infoday/