張仁良談培訓教師校長 半在港半內地「最理想」

教大校長張仁良昨在新城財經台節目《財知大道》稱，他認為將來本港教師及校長接受培訓課程時，最理想做法是在香港和內地的培訓時間各佔一半；又稱每個培訓課程的班上，來自香港和內地的教師亦可各佔一半。他解釋，教師可藉此多了解大灣區發展，強調並非為唱好內地，「你看到不當的地方，也可講出來，但你看都不看，如何講出來？」他認為過往不少人以「片面的傳媒報道」來理解中國，他稱教師不可人云亦云。

指本港學生愈早接觸內地愈好

張仁良又說，本港學生愈早接觸和認識內地愈好，「只有接觸，才能改變想法」，稱教師可安排本地學生與內地生一同上課、參加活動，「不是逼佢認知、洗腦……如他（學生）長大後仍然想（移民）做加拿大人，有什麼所謂？香港是開放社會。但如教育工作者沒做好（讓學生）認識那部分，就是有問題」。

教大重啟北上辦學工作

談到本地大學北上辦學的發展方向，張仁良稱，教大2016至2017年起已與內地師範大學討論合作，原擬成立大灣區教師培訓及師範中心，但受社會事件和疫情阻礙教大北上談合作，又透露現已重新聯絡，冀盡快成事。

此外，教大下月新學年起，要求3個課程的本科新生必須赴大灣區考察數天，要求將逐步擴展至2026/27學年起所有本科新生都須參與，是8間資助大學中首設相關要求。張仁良昨表示，除了到內地交流，他認為學生也可以到訪海外地區，重提自己留學法國有「很大文化衝擊」，獲取不少經驗，足以改變人生。