疑職員偷袋 老翁塗鴉投注站緩刑

被告衛澤宗（76歲）被控於2023年6月10日、12日、30日及7月9日，在旺角花園街好景商業中心地舖「香港賽馬會」門外無合法辯解而損壞屬於香港賽馬會的玻璃牆，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

寫「馬會員工賊公賊婆」

根據案情，被告在涉事玻璃外牆寫上「偷人背包財物，馬會職員全部係黑工」、「馬會員工全部賊公賊婆」等字句。被告早前在警誡下稱於同年5月30日在投注站遺留一個單肩袋，後來發現不見了，曾向馬會職員詢問，被告知從未見過其袋，故懷疑職員偷袋，一怒之下在玻璃牆寫上字句。

求情質疑清潔費逾萬不合理

被告昨日求情時質疑為何首3次塗污外牆時無被捕，第四次才被捕，「如果我係犯法，就一早有人捉」。他又斥馬會將簡單事情複雜化，認為4次的清潔污漬費用共10,044元不合理，「用馬會出面啲搓手液都得，唔明白點解要萬幾銀」。

香官聽畢求情後以監禁15日為量刑起點，考慮感化報告內容、被告第一時間認罪，判處監禁10日、緩刑12個月。

【案件編號：WKCC 3006/23】