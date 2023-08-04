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平民屋宇：大坑西80%租戶接受重建 逾百戶不可回遷

【明報專訊】大坑西邨即將重建，早前有關注組和居民表示不滿平民屋宇有限公司提出的「先遷出 後回遷」方案。平民屋宇昨日公布，全邨1236個租戶中有869戶須於8月2日前遞交《回條》，當中822個、即約95%租戶（對整體租戶則佔66.5%）已遞交並接受重建方案，其中551戶（67%，對整體租戶則佔44.6%）選擇重建後回遷、136戶（17%）選擇永久遷出，餘下135戶（16%）則為不符回遷資格，領取特惠津貼後永久遷出。平民屋宇表示計及未到限期卻已回覆的租戶，更約八成接受重建方案，形容重建獲租戶支持，有信心租戶可於明年3月最後搬遷限期前遷出。

869戶交《回條》 551戶回遷

平民屋宇稱，至今已完成全邨其中1211戶（近98%）的回遷資格審核或覆核工作，並分批向租戶發放結果，剩餘25戶為嚴重違反租約以及沒交回或交回無效的《住戶資料聲明書》。

根據平民屋宇最新審核結果，933戶完全符合或部分符合回遷資格，佔所有已審核租戶的77%，餘下23%租戶則因為在港擁有物業、大坑西新邨單位並非其唯一居所等理由而不獲回遷資格。

房屋局回應稱，得悉「絕大部分」租戶已接受重建方案，反映安排獲普遍租戶認同，並呼籲尚未回覆的租戶盡快務實地考慮平民屋宇的多項安置安排。局方又稱會督促平民屋宇盡力照顧租戶的合理需要，並重申平民屋宇作為大坑西邨承批人，有責任妥善安置受重建影響的租戶，政府不宜亦不應動用公屋資源安置。

相關字詞﹕遷置 房屋局 大坑西邨 平民屋宇

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