平民屋宇：大坑西80%租戶接受重建 逾百戶不可回遷

869戶交《回條》 551戶回遷

平民屋宇稱，至今已完成全邨其中1211戶（近98%）的回遷資格審核或覆核工作，並分批向租戶發放結果，剩餘25戶為嚴重違反租約以及沒交回或交回無效的《住戶資料聲明書》。

根據平民屋宇最新審核結果，933戶完全符合或部分符合回遷資格，佔所有已審核租戶的77%，餘下23%租戶則因為在港擁有物業、大坑西新邨單位並非其唯一居所等理由而不獲回遷資格。

房屋局回應稱，得悉「絕大部分」租戶已接受重建方案，反映安排獲普遍租戶認同，並呼籲尚未回覆的租戶盡快務實地考慮平民屋宇的多項安置安排。局方又稱會督促平民屋宇盡力照顧租戶的合理需要，並重申平民屋宇作為大坑西邨承批人，有責任妥善安置受重建影響的租戶，政府不宜亦不應動用公屋資源安置。