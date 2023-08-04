屋署無人機勘待驗樓宇 兩日拆兩廈高危批盪

屋宇署稱，已用無人機視察兩幢分別位於荃灣沙嘴道及葵涌青山公路的樓宇外牆，發現首幢樓宇面向沙嘴道的1樓露台底部有約200毫米乘200毫米的批盪有鬆脫迹象，而另一幢面向青山公路的1樓及面向光輝里的5樓外牆亦有批盪破損，對公眾構成潛在風險。屋宇署已即時安排政府承建商展開緊急工程，拆除鬆脫部分，再向業主追討相關費用。

青衣補習社塌石屎 上月天花滲水曾修

另外，昨早近10時，青衣青怡花園商場一所補習社的天花板有6塊石屎墮下，無人受傷。屋宇署稱派員視察發現，該處天花有約600毫米乘600毫米石屎剝落，其餘鬆脫石屎已被移除。該署認為整體樓宇結構無明顯危險，有關大廈管理公司已按指示安排承建商修葺，該署會繼續跟進維修工作。

新知學習中心負責人稱，數塊近手掌大小的石塊從課室角落天花塌下，先擊中假天花再墜下，估計事故在凌晨發生，自己昨早返回中心時發現，事發時無學生在場。他稱，約一個月前中心天花曾滲水，當時已找人檢查維修，確保無石屎剝落，而過往未曾塌石屎，昨日事故後已通知消防及管理處職員到場處理，並暫停營業，以策安全。現場所見，有工人鑿開部分石屎檢查，連同塌下石屎放在學習中心門外待處理。