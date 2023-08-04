明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

屋署無人機勘待驗樓宇 兩日拆兩廈高危批盪

【明報專訊】本港近日發生多宗塌石屎事件。屋宇署昨在facebook稱，前日起使用無人機為一些需強制驗樓但未委任註冊檢驗人員、風險較高的樓宇外牆特別勘察，發現兩幢分別位於荃灣及葵涌的樓宇有批盪鬆脫或破損，已即時安排政府承建商緊急拆除鬆脫部分。

屋宇署稱，已用無人機視察兩幢分別位於荃灣沙嘴道及葵涌青山公路的樓宇外牆，發現首幢樓宇面向沙嘴道的1樓露台底部有約200毫米乘200毫米的批盪有鬆脫迹象，而另一幢面向青山公路的1樓及面向光輝里的5樓外牆亦有批盪破損，對公眾構成潛在風險。屋宇署已即時安排政府承建商展開緊急工程，拆除鬆脫部分，再向業主追討相關費用。

青衣補習社塌石屎 上月天花滲水曾修

另外，昨早近10時，青衣青怡花園商場一所補習社的天花板有6塊石屎墮下，無人受傷。屋宇署稱派員視察發現，該處天花有約600毫米乘600毫米石屎剝落，其餘鬆脫石屎已被移除。該署認為整體樓宇結構無明顯危險，有關大廈管理公司已按指示安排承建商修葺，該署會繼續跟進維修工作。

新知學習中心負責人稱，數塊近手掌大小的石塊從課室角落天花塌下，先擊中假天花再墜下，估計事故在凌晨發生，自己昨早返回中心時發現，事發時無學生在場。他稱，約一個月前中心天花曾滲水，當時已找人檢查維修，確保無石屎剝落，而過往未曾塌石屎，昨日事故後已通知消防及管理處職員到場處理，並暫停營業，以策安全。現場所見，有工人鑿開部分石屎檢查，連同塌下石屎放在學習中心門外待處理。

相關字詞﹕石屎 石屎剝落

上 / 下一篇新聞

港大供「生成式AI」予學生 月限20問 副校：檢核仍難 與其耗時查不如向前走
港大供「生成式AI」予學生 月限20問 副校：檢核仍難 與其耗時查不如向前走
專家稱新式AI雙面刃 小學應禁高中可推
專家稱新式AI雙面刃 小學應禁高中可推
助商店分析內外客流 港產AI站穩東南亞
助商店分析內外客流 港產AI站穩東南亞
英狀案覆核駁回 黎須付律政司訟費 高院：誤解釋法 無理據不應提訟
英狀案覆核駁回 黎須付律政司訟費 高院：誤解釋法 無理據不應提訟
彌償較一般訟費貴兩成 法律界料150至200萬 稱敗方理據太弱官才批
彌償較一般訟費貴兩成 法律界料150至200萬 稱敗方理據太弱官才批
袁弓夷前妻子女 警國安帶走助查
袁弓夷前妻子女 警國安帶走助查
控方質疑未提35+難成事 陳志全：許願世界和平可否達到？
控方質疑未提35+難成事 陳志全：許願世界和平可否達到？
控方引譚得志發言 官提共謀者原則不適用
控方引譚得志發言 官提共謀者原則不適用
認誘按摩偷3長者金鏈 5內地人囚10及14月
認誘按摩偷3長者金鏈 5內地人囚10及14月
救同事齊墮坑 18歲污水廠工人傷脊半癱
救同事齊墮坑 18歲污水廠工人傷脊半癱
平民屋宇：大坑西80%租戶接受重建 逾百戶不可回遷
平民屋宇：大坑西80%租戶接受重建 逾百戶不可回遷
疑職員偷袋 老翁塗鴉投注站緩刑
疑職員偷袋 老翁塗鴉投注站緩刑
少女MegaBox墮斃 手機檢遺書
少女MegaBox墮斃 手機檢遺書
張仁良談培訓教師校長 半在港半內地「最理想」
張仁良談培訓教師校長 半在港半內地「最理想」
有工開有住宿 「機場工作假期」即日起招募年輕人
有工開有住宿 「機場工作假期」即日起招募年輕人
官就案件延誤減刑 太古集結 各人囚3月至半年
官就案件延誤減刑 太古集結 各人囚3月至半年
紮鐵工圖搶槍囚7年 官駁回上訴：重判在所難免
紮鐵工圖搶槍囚7年 官駁回上訴：重判在所難免
勞處推預防中暑指引 調查：近半工人未聞
勞處推預防中暑指引 調查：近半工人未聞
基層社團見李家超 促全面輸入外勞
基層社團見李家超 促全面輸入外勞
海園：鯨死因或需驗數月 新館開幕可親視樹懶蜜熊 盼思與動物共存
海園：鯨死因或需驗數月 新館開幕可親視樹懶蜜熊 盼思與動物共存
地署規劃署「違例發展」執管 申訴署主動查
地署規劃署「違例發展」執管 申訴署主動查
AI分析內地帖文 旅遊指數助預測旅客走勢
AI分析內地帖文 旅遊指數助預測旅客走勢
颱風卡努襲沖繩 45港人求助入境處
颱風卡努襲沖繩 45港人求助入境處
證可服輝瑞新冠藥 中大倡腎病重症准用
證可服輝瑞新冠藥 中大倡腎病重症准用
醫社合作援晚期病患 病危停治療 醫護助家屬接納意願
醫社合作援晚期病患 病危停治療 醫護助家屬接納意願
擺街站違限聚令 職工盟4人各罰6000元
擺街站違限聚令 職工盟4人各罰6000元
大灣區GBA專題：內地表演按年增4倍 穗第二多 觀眾增逾10倍 票務投訴同飈
大灣區GBA專題：內地表演按年增4倍 穗第二多 觀眾增逾10倍 票務投訴同飈
灣區手記：電動輪椅成風？ ／文：尚東美
灣區手記：電動輪椅成風？ ／文：尚東美
【Emily】誤中鼠膠 領角鴞4年後再獲救 嘉道理憑腳環相認 重逢悲喜交集
【Emily】誤中鼠膠 領角鴞4年後再獲救 嘉道理憑腳環相認 重逢悲喜交集
【Emily】新任國安署長董經緯首露面
【Emily】新任國安署長董經緯首露面
【Emily】私隱署提醒家長：出帖「放閃」前要問仔女
【Emily】私隱署提醒家長：出帖「放閃」前要問仔女
【Emily】印尼議員團訪立會 事前入Q逾70條
【Emily】印尼議員團訪立會 事前入Q逾70條
【Emily】楊何蓓茵：視實習生如家人 免「因了解分手」
【Emily】楊何蓓茵：視實習生如家人 免「因了解分手」
【Emily】蕭澤頤：「內地官」電話101%係騙案
【Emily】蕭澤頤：「內地官」電話101%係騙案