救同事齊墮坑 18歲污水廠工人傷脊半癱

工權會昨在facebook發文稱，7月13日，18歲的朱煒傑正在搬運建築材料，突然聽到有人叫救命。朱發現有同事不慎跌進井口，正用雙手苦撐着木橋板避免墮下地牢；朱及另一工人立即跑去救人，疑木板不勝負荷，3人一同墮下地牢。朱當時身穿安全帶，墮下時安全帶的扣壓着他的脊骨，致部分脊骨移位，下半身失去活動能力，留院至今。

入行數月遇禍 父每日陪伴憂醫療開支

工權會引述朱父稱，兒子18歲生日不久便跟隨他入行做建築工人，豈料工作數個月便發生意外。意外至今朱父沒有上班，每天到醫院陪伴兒子；想到兒子將來若無法自理，朱父不禁淌淚，擔心無法負擔請人照顧、入住院舍或其他的治療開支，「想不到他這麼年輕就受了重傷，如果不能好轉，真不知道以後的日子要怎樣過」。

工權會呼籲有心捐助傷者的市民可轉帳至該會恒生銀行帳戶295-421903-003，並WhatsApp轉帳資料至6996 6214，註明【捐款朱煒傑】，或親臨工權會藍田會址以現金或支票形式捐款。