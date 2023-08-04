認誘按摩偷3長者金鏈 5內地人囚10及14月

5名被告：劉英紅（52歲，公司經理）、方明香（52歲，農夫）、李云祥（54歲，公司經理）、黃發勝（51歲，地盤工人）及李紅（52歲，退休人士），均持內地雙程證。首4名被告承認兩項串謀偷竊罪，第5被告承認1項盜竊罪。

求情稱財困犯案 至今未獲酬

案發於今年3月4日及4月4日的香港仔東勝道、紅磡蕪湖街及馬鞍山恒安邨停車場的樓梯，3名受害人分別被偷竊共3條金頸鏈及1個玉吊墜，總值逾6.7萬元。有途人因見到女被告向長者兜搭，以為她們是妓女而報警。

辯方求情時透露，首4名被告均為湖北人，劉和李為夫婦，方和黃為另一對夫婦，第5被告已離婚，各人因賓館生意虧損致血本無歸、支付家人醫療費、貧窮等理由，答應同鄉來港犯案，惟至被捕仍未收到報酬。

主任裁判官徐綺薇判刑時指出，被告藉按摩盜取財物，過程中有掠奪、伙同犯案及預謀，行為可恥，他們唯一求情理由是認罪，決定判處首4名被告各囚14個月，第5被告囚10個月。

【案件編號：ESCC 785/23】