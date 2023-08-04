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港聞

港聞二

控方引譚得志發言 官提共謀者原則不適用

【明報專訊】控方昨日在盤問尾聲提到，同案認罪被告、時任人民力量副主席譚得志於2020年6月九龍東初選論壇上言論，包括表明否決預算案。陳志全稱，他與譚得志並非首次參選，兩人各自準備，沒就論壇發言商討，不過譚得志在論壇後說他「畀黃之鋒捅咗一嘢」，黃之鋒當時稱譚得志曾斥梁天琦是「無賴本土派」，問譚是否承認、會否道歉。其間法官質疑與本案無關，並關注控方以本案另一共謀者的言行指證陳志全。

陳：沒與譚商論壇發言

譚後謂「畀黃之鋒捅一嘢」

法官李運騰指出，上述兩名被告雖然同屬人民力量，但不等於譚得志代表陳志全發言，除非控方能夠提供基礎。李官提醒控方，法庭已裁定另一共謀者於港區國安法生效，即2020年7月1日前的言行不能以「共謀者原則」呈堂。法官陳慶偉則建議控方，直接引述譚得志涉事言論向陳志全發問。

控方續稱，譚得志於論壇表明將兩次否決預算案，以癱瘓政府及要求特首下台作為談判籌碼，去爭取五大訴求，甚至否決列明向每名市民派一幢樓的預算案，問陳志全是否與譚持相同立場。陳稱絕對不是，他指譚的說話有違人民力量多年來向政府爭取「全民直接回水」，「人人派十萬你都否決？畀人斬啊真係」。陳從沒獲譚告知，若預算案向每人「派層樓」或「派十萬」，譚都一併否決，陳認為對方可能即場「爆肚」。

（初選案）

相關字詞﹕串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法 陳志全 譚得志 人民力量

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