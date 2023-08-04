控方引譚得志發言 官提共謀者原則不適用

陳：沒與譚商論壇發言

譚後謂「畀黃之鋒捅一嘢」

法官李運騰指出，上述兩名被告雖然同屬人民力量，但不等於譚得志代表陳志全發言，除非控方能夠提供基礎。李官提醒控方，法庭已裁定另一共謀者於港區國安法生效，即2020年7月1日前的言行不能以「共謀者原則」呈堂。法官陳慶偉則建議控方，直接引述譚得志涉事言論向陳志全發問。

控方續稱，譚得志於論壇表明將兩次否決預算案，以癱瘓政府及要求特首下台作為談判籌碼，去爭取五大訴求，甚至否決列明向每名市民派一幢樓的預算案，問陳志全是否與譚持相同立場。陳稱絕對不是，他指譚的說話有違人民力量多年來向政府爭取「全民直接回水」，「人人派十萬你都否決？畀人斬啊真係」。陳從沒獲譚告知，若預算案向每人「派層樓」或「派十萬」，譚都一併否決，陳認為對方可能即場「爆肚」。

（初選案）