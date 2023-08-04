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港聞

港聞二

控方質疑未提35+難成事 陳志全：許願世界和平可否達到？

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨日踏入第98日審訊。人民力量前主席陳志全自辯表示，「議會戰線」是指民主派在立法會積極發言，以免建制派「快刀斬亂麻」通過議案。控方質疑，陳志全從未表明「35+」計劃難以實現。陳志全聽畢反問，「當你生日許願話世界和平嘅時候，你覺得世界和平可唔可以達到啊？」審訊今續，另一被告鄒家成將出庭自辯。

被指抗「港共」 稱可與政府溝通

控方昨日圍繞陳志全在初選街站的言論盤問，指陳主張對付「港共政權」，參加初選旨在對抗「港共」。陳在庭上回答，民主派在立會的對手是建制派和特區政府，他希望向政府施壓，落實港人想得到的事物，「係咪叫做對抗政權呢？如果呢個係，咁咪係囉」。他強調各方要合作達成政策，無論是建制派或政府官員之間，他都是一個可以合作溝通的對象。

法官陳慶偉聽畢質疑，陳志全並沒有提及和政府合作，卻提倡「抗爭到底」。陳志全解釋，當時向大眾講述《港區國安法》危險之處，因此沒有談及和政府合作，「咁樣好分裂㗎嘛個人」。

議會戰線指積極發言免議案快速過

法官陳仲衡關注，陳志全在街站主張對付政權，可以和「議會戰線」的字眼一併閱讀。陳回應稱「議會戰線」是指民主派議員積極發言，避免建制派通過大量議案和撥款，「唔好畀佢有好日子過」；以往民主派和建制派矛盾不大，立會可能在星期三黃昏結束，但他進入立會後，會議或延至星期四晚上，建制派無法在星期三觀看馬場賽事，就沒有好日子過。

陳志全早前供稱「35+」實現機會甚微，控方質疑他在街站提倡「35+」目標，卻未表明「35+」難以實現。陳供稱，雖然民主派取過半議席可能性很低，但贏多一席是好事，願望本身和實現的可能性沒有衝突。法官陳仲衡形容，陳志全的心態是「做最好希望，做最壞打算」，陳回應「我做人不嬲都係咁樣」。

此外，同案的人民力量前副主席譚得志曾出席初選論壇，控方就譚的言論盤問陳志全，被法官質疑與案無關（見另稿）。在盤問下，陳否認與其他被告有協議透過無差別否決預算案逼政府回應「五大訴求」，亦否認有意顛覆國家政權。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

相關字詞﹕陳志全 人民力量 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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