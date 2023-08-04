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港聞二

袁弓夷前妻子女 警國安帶走助查

【明報專訊】警方國安處上月初懸紅通緝8名海外港人涉違反《港區國安法》，昨早帶走被通緝者之一袁弓夷（圖）的第二任外籍前妻Toombs Stephanie Downs、兒子袁彌滿及女兒袁彌淑，調查他們是否仍與袁弓夷有任何形式的聯絡或金錢往來，3人其後獲准離開，未有被捕。

袁有4段婚姻 與第二任育兩子女

警方回應稱，國家安全處昨在港島區帶走一男兩女調查，涉嫌協助在逃人繼續從事危害國家安全行為；相關行動仍在進行，不排除會有其他執法行動，包括拘捕；警方行動會按實際情况依法處理。

翻查資料，袁弓夷有4段婚姻，其中與外籍女子Toombs Stephanie Downs於1989年結婚，育有一子一女，其後離婚，並在1999年至2001年間對簿公堂。據了解，國安處人員昨突擊到袁弓夷在港家人單位，分別帶走Downs、四子袁彌滿及五女袁彌淑，3人分別前往灣仔警署及西區警署，其後獲准離開。昨午約1時半，Downs與袁彌滿步出灣仔警署，未有回應傳媒提問，登上的士離開。

警方國安處近日陸續帶走8名被通緝者的在港家人協助調查，至昨日至少曾會見16人，其中袁弓夷長女袁彌望、二子袁彌昌及袁彌昌妻子、新民黨立法會議員容海恩上月24日曾被帶走協助調查，袁弓夷至今有最少6名親友助查。

另外，警方國安處亦調查「Mee懲罰師」手機應用程式（App），發現該程式涉嫌賺取資金並支援潛逃海外的前香港眾志創黨主席羅冠聰，從事危害國安活動。警方就此案拘捕7名前眾志骨幹成員，另帶走前常委林淳軒等3人協助調查。

相關字詞﹕國安法 國安處通緝 袁弓夷

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