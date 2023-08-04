英狀案覆核駁回 黎須付律政司訟費 高院：誤解釋法 無理據不應提訟

明報記者

判辭指律政司曾函律師 籲黎放棄

高院拒絕批出黎智英的司法覆核許可時，指原訟傳票在覆核失敗後已成學術討論，一併撤銷傳票程序。律政司勝訴後申請彌償訟費，黎智英一方則主張法庭毋須作出訟費命令。

高院首席法官潘兆初昨日就訟費頒判辭，引述雙方理據指，律政司認為人大釋法不容司法覆核，覆核的理據沒有爭辯餘地，涉及國安法第14條的條文清晰，「一開始就不應提出」覆核，而原訟傳票的爭議僅學術討論，「注定會敗訴」；判辭亦透露律政司在今年4月13日去信黎智英的代表律師，指司法覆核和原訟傳票沒勝算，建議黎放棄，若黎堅持提訟，會要求法庭判黎按彌償基準支付訟費。

黎方：律政司令原訟傳票淪學術討論

黎智英一方則在書面陳辭重申，人大釋法未有清晰判斷Tim Owen可否代表黎抗辯，黎有需要提出原訟傳票，並在過程中揭發國安委建議入境處拒批Owen的簽證，是律政司的行為令原訟傳票淪為學術討論；司法覆核亦涉及公共機構的決策是否受法院監察，關乎重大公眾利益，一般情况下法庭不會頒令敗訴方付訟費。

官稱不涉公眾利益 國安委合法用權

潘官續引述案例，提到法庭一般不會頒令司法覆核許可申請敗訴者支付對方的訟費，需要恰當的理由運用酌情權批出訟費，而潘官判斷本案覆核不涉關乎重大公眾利益的爭議，國安委僅行使國安法賦予的權力行事，而入境處長必須遵循國安委的決定，同樣是合法行使其權力，黎智英一方根本沒有勝算。潘官認為黎一方對人大釋法的理解完全錯誤，提出國安委越權的爭議完全錯置，其覆核理據毫無爭辯餘地。

潘官同意律政司指黎智英根本不應提覆核，亦認為黎在原訟傳票沒有勝算，堅持提訟是「不合理的訴訟行為」；加上律政司早已去信明言會申請訟費，黎卻沒有聽從建議放棄訴訟，遂判他按彌償基準，支付司法覆核以及截至4月13日原訟傳票的訟費。

【案件編號：HCMP 253、HCAL 566/23】

（港區國安法）