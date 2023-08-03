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港聞

港聞二

認賄懲教助理送禁物 官：還押者及胞妹須判囚

【明報專訊】一名懲教署二級懲教助理涉嫌受賄共逾1萬元，將多項未經授權物品引進荔枝角收押所給一名還押者，因而被控3項公職人員接受利益罪；涉案囚犯及其胞妹則被控行賄，兩人昨於西九龍裁判法院承認3項向公職人員提供利益罪，裁判官斥兩人「目無法紀」，在懲教院所討論犯案細節，明言監禁是唯一選項。案件押後8月30日判刑，待索取背景報告。懲教助理亦擬認罪，押後9月13日答辯。

懲教助理擬認罪 押後9．13答辯

荔枝角收押所還押人士吳天文（35歲），以及其胞妹吳樂澝（31歲），同承認3項向公職人員提供利益罪。吳天文因另案繼續還押，吳樂澝則准保釋候判；被控3項公職人員接受利益罪的二級懲教助理金永勤（34歲）亦擬認罪，辯方指金永勤有自閉症，希望押後待準備臨牀心理學家報告協助判刑。

辯方求情稱，吳天文因希望改善生活犯案，對於令胞妹牽涉在內感到內疚；胞妹吳樂澝曾服務啟德方艙醫院，她明白其行為愚蠢，希望法庭考慮涉案物品與獲懲教署許可的物品相似，僅型號不同。

兩名被告承認的案情指，吳樂澝與金永勤在2022年5月至8月期間，無適當權限下多次通訊及會面，吳樂澝將兩副眼鏡、非懲教署指定品牌的香煙、打火機、筆記簿及文具等物品交予對方，並向他提供三筆賄款共10,100元。吳天文及吳樂澝在警誡下承認向金提供過萬元賄款，作為對方將上述物品攜帶入收押所交予吳天文的報酬。

【案件編號：WKCC 2343/23】

相關字詞﹕還押 懲教助理 荔枝角收押所 向公職人員提供利益

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