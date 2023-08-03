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港聞

港聞二

料僱印傭多付4000元 印尼公會稱非強迫支付

【明報專訊】本報昨報道印尼政府擬推行「印傭零收費」措施，盼本港僱主承擔印傭受聘來港的交通費、辦理證件的行政費等。印尼人力仲介公會昨稱，印尼政府去年3月已通過相關法例，但現時只有部分本港中介公司收取新費用，呼籲本港僱主跟隨當地法律。公會主席Saiful Mashud估計僱主需額外支付4000至5000元「輸出勞工就業服務費用」（Placement Fee），印傭則仍須支付培訓費。不過，他又提到印尼當局無法強迫本港僱主支付費用，僱主不會因拒付相關費用而負上任何責任。

勞處：正了解 會向僱主中介講解

勞工處回覆本報稱，特區政府過往已向印尼駐港總領事館明確表示，為維持香港與印尼雙方友好互惠的合作關係，如印尼輸出印傭的政策有調整，應避免導致香港僱主聘用印傭的費用大幅增加或降低印傭來港就業的機會。勞工處又稱，近日已就有關「免除輸出勞工就業服務費用」規例的報道，向總領事館了解情况，會繼續保持聯繫，並會向僱主團體及職業介紹所組織分享有關資訊。

Saiful Mashud昨日表示，因「有誤會」導致香港沒有實行印尼當局去年已通過的「印傭零收費」法例，因此特別召開記者會，重申僱主有義務為印傭支付費用，而且已有本港僱主在聘請有經驗和懂說廣東話的印傭時，會支付新收費，並提到相關費用將包括印尼中介公司費用和印傭護照費等。Saiful Mashud相信憑印傭的資歷和技術，在加價後仍能保持其競爭力。

近半中介公司年初已向僱主收新費用

印尼勞工中介公會副主席伍斯傑解釋，新費用會根據不同印尼中介公司收取的行政費和印傭來自的地方而有所不同。他舉例說，若印傭來自泗水和雅加達等大城市，薪金則會較高，本港僱主須支付的費用也會較高。

伍斯傑透露，本港中介公會曾經向印尼當局「極力阻撓」推行相關措施，他稱明白大多聘請印傭的僱主均是長者，其經濟能力「掹掹緊」，故不希望影響本港僱主承擔的費用，惟最終法律仍是獲得通過。伍斯傑又提到，本港約有一半僱傭中介公司在今年初起已向印傭僱主收取新費用。對於僱主不會因拒絕支付相關費用而負上責任，他說，如印傭仍要支付費用，可向印尼政府或印尼駐港總領事館投訴，而相關僱主亦不能聘到印傭。

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