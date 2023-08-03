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路透：泰越米出口商洽加價 港進口商：正討論 料進口價加三成

【明報專訊】印度上月宣布即時禁止出口部分種類白米，以平抑國內米價，全球食米供應因而受影響，米價上升。路透社周二（1日）引述兩名消息人士報道，泰國及越南有食米出口商在重新談判8月涉及約50萬噸食米的銷售合約。香港米行商會指泰、越米價未有大幅上升，強調供應穩定，市民毋須擔心。不過，有食米進口商透露已有出口商初步與其接洽，他預料食米進口價會大幅上升三成。

印度為全球食米最大出口國，佔全球供應40%，其供應變化會令全球米價大幅波動。消息人士向路透社稱，自上月20日印度宣布禁止出口部分白米後，全球主要食米品種的價格每公噸已增加約80美元（約624港元）。其中泰國5%碎米價格從每公噸545美元（約4251港元）升至625美元（約4875港元），越南類似種類食米亦從每公噸515至525美元（約4017至4095港元），升至590美元（約4602港元）。

米行：港人常吃香米未受影響

有交易商表示，鑑於大米價格大幅上漲，出口商可能會違約，進口商別無選擇，只能支付更高費用。有知悉泰越食米出口商在重新談判新合約的新加坡交易商表示，自印度禁止部分白米出口以來，價格上漲，供應商很難履行以較低價格簽訂的合同。有貿易商指大型出口公司或會履行合約，規模較小的貿易公司或將拖欠發貨，包括菲律賓等進口方可能會尋求與出口國政府直接達成協議，以確保關鍵糧食供應。

香港方面，據工業貿易署數字，今年4至6月，泰、越香米平均進口價平穩，每公斤為6.95元及4.87元，與去年同期及全年平均價相若（見圖）。

黃家和：港儲量足 市民毋須囤積

香港米行商會理事長陳建年表示，泰國米價未見波動，僅部分越南的下價白米微升，但該些白米很少輸港。他指受影響的銷售合約未必涉及香港，故本地會否受影響仍言之尚早，商會將密切觀察事態發展。被問到泰、越會否坐地起價，他說「一定會調整」，但今次受影響的是白米，而非港人常吃的香米。

本身是註冊食米進口商的香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，有出口商初步與他接洽，但對價格調升未有共識，料未來一兩周有結果，又指泰、越米加價是預料之內，料食米進口價因此大幅上升三成，屆時或會轉嫁消費者，市民或要「捱貴米」。他認為港府需尋求更多貨源，希望可與內地當局商討進口更多食米，以解決價格問題。不過，他強調香港的食米儲存量足夠，呼籲市民毋須驚慌而屯積食米。

相關字詞﹕米價 大米 越南 泰國 印度

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