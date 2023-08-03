留日生控煽動 官稱應等上訴庭裁決管轄權爭議

押後12月答辯 減報到次數

案件昨於西九龍裁判法院再訊，辯方要求首先處理裁判法院是否有司法管轄權的爭議，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉認為應等候上訴庭就相同爭議的裁決，質疑辯方「不切實際」，將案押後12月13日答辯，另批准被告減至每周到警署報到一次。

被告袁靜婷（23歲）現為大學二年級生。辯方早前要求法庭優先處理3項法律爭議：裁判法院審理煽動罪行的司法管轄權、域外法權、超出半年檢控期限，而人民力量前副主席譚得志（快必）被控發布煽動文字的上訴案將處理區域法院的司法管轄權，另一宗涉及徐凱駿被控煽動及侮辱國歌的上訴案，則會處理域外法權及超出檢控期限的爭議。

辯方大律師關文渭首先陳辭稱，法庭必須首先處理司法管轄權的爭議，因裁判法院有可能無權審理煽動控罪案件，又提到國安法第42條列明危害國安的案件「須公正及適時辦理」，是法庭及控方很重要的職責；控方則不反對首先處理爭議。羅官質疑，一旦上級法院作出相反裁決，即使他能盡快裁決亦會被推翻，重申國安法要求的及時，「是理性的及時，不是帳面上的及時」，指出辯方的要求反令案件複雜化。

【案件編號：WKCC 2602/23】