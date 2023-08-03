圍深水埗警署 3人判囚4人入教導所

接受判刑的被告為學生張嘉棟（24歲）、田倬行（29歲）、混凝土工人顧嘉杰（28歲）、學生鄺煒心（20歲）、學生馬紫妍（19歲）、學生姚珈瑜（19歲）及17歲女生。各人同被控一項暴動罪，顧於開審當天認罪，另承認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，即雷射筆。

官斥眾人辱罵警員

公然挑戰執法者

法官王詩麗判刑時稱，涉案地區人煙稠密，案發歷時約半小時，示威者起初只有數十人，後來增至百多人。有人以噴漆損壞公物，亦有人在馬路上飛奔，及用雷射筆照射警署外牆，並大聲辱罵警員，公然挑戰執法者。對於辯方求情時指案中無人投擲汽油彈，警方毋須動用催淚煙驅散，亦無人堵路，王官表示，各被告帶同防毒面罩、急救用品等到場，不能忽視他們有所準備且共同行事。

王官接納受影響範圍不是很大、參與人數不算多等，案情相對輕微，以34個月監禁為張嘉棟、田倬行和顧嘉杰的量刑起點，首二人不認罪，但考慮他們案發後積極面對人生，具良好評價等減刑兩個月，同囚32個月；顧因認罪和前述相同原因，判監24個月，兩罪同期執行。至於其餘4人，姚珈瑜於本案後涉洗黑錢罪被判入更生中心，辯方望本庭維持判罰，法官考慮懲教建議和各人年紀後，判他們入教導所。

【案件編號：DCCC 109/21】

（反修例風暴）