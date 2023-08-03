拆局：港增長遜預期 適時辦座談振商界信心

會上報告推動發展工作

料中長期必見效果

特區政府剛公布本港第二季經濟增長，僅得1.5%，遠低於巿場預期。雖然政府官員仍然唱好前景，不少商界私下則頗為悲觀。

消息人士表示，在這個時間節點上辦上述座談會，可以有助提振商界信心。政府及商界在座談會上羅列過去一年推動經濟發展方面的工作，當中提及的項目都不是一時三刻見效，但料中長期必然會有效果。

消息人士表示，座談會以「興」為題，「興」是國家主席習近平去年七一講話中對香港的定調，即香港未來必定要「興」，國家會全力支持香港。該人稱，雖然近年以美國為首的西方國家着力打壓香港，但在新的世界變局下，香港仍有巨大的發展空間。

昨日座談會上，廣東省大灣區辦常務副主任朱偉提出「三個助力」，包括提升粵港市場一體化水平、協助鞏固香港優勢地位，以及助力香港拓展發展空間，可見內地會全力支持香港，認為商界毋須過於「灰心喪氣」。