拆局：港增長遜預期 適時辦座談振商界信心

【明報專訊】激發香港「興」動能座談會由貿發局和7個商會主辦，特區政府及中聯辦是「指導機構」。中聯辦主任鄭雁雄、特首李家超、多名司局長之外，發言者包括貿發局、商會、太古、招商局、匯豐等9名商界及企業高層，各人主要介紹所屬機構過去一年推動經濟發展的工作進展，出席座談會的商界有200人。據悉，座談會已籌備一段時間，冀團結商界推動經濟發展，提振商界信心。
會上報告推動發展工作
料中長期必見效果
特區政府剛公布本港第二季經濟增長，僅得1.5%，遠低於巿場預期。雖然政府官員仍然唱好前景，不少商界私下則頗為悲觀。
消息人士表示，在這個時間節點上辦上述座談會，可以有助提振商界信心。政府及商界在座談會上羅列過去一年推動經濟發展方面的工作，當中提及的項目都不是一時三刻見效，但料中長期必然會有效果。
消息人士表示，座談會以「興」為題，「興」是國家主席習近平去年七一講話中對香港的定調，即香港未來必定要「興」，國家會全力支持香港。該人稱，雖然近年以美國為首的西方國家着力打壓香港，但在新的世界變局下，香港仍有巨大的發展空間。
昨日座談會上，廣東省大灣區辦常務副主任朱偉提出「三個助力」，包括提升粵港市場一體化水平、協助鞏固香港優勢地位，以及助力香港拓展發展空間，可見內地會全力支持香港，認為商界毋須過於「灰心喪氣」。