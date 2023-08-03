會上機構簽署15合作 涵創科金融基建環保

15份合作項目包括華潤水泥與萬方混凝土簽署的北部都會區建設配套項目、建銀國際與WeLab簽署的金融科技普惠金融項目、中國聯通國際與科大簽署的智慧社會聯合實驗室合作項目等。除政府官員，中國企業協會會長兼招商局董事長繆建民、太古集團主席白德利等商會代表亦就各自範疇發言。

孫東：25企業落戶香港

孫東在會上稱自去年推出搶企業、搶人才措施，現已有大約25間企業，包括市值或估值過百億元的科技企業已經或準備落戶香港，預計未來幾年會在港投資過億元、招聘過百人，更有計劃投資數十億元，招聘近千人。他舉例，在內地專注癌症早期篩選、居家檢測的「諾輝健康」、一站式數字零售方案企業「多點DMALL」已分別落戶科技園和數碼港。

許正宇則稱，過去一年就虛擬資產、保險業及發展家族辦公室業務，發表政策宣言及藍圖，其中今年3月「裕澤香江」高峰論壇後，共接獲近百間來自全球各地的家族辦公室查詢在港落戶的情况。

全球近百家族公司查詢

許又提到，財庫局積極推動金融市場制度創新，其中港元—人民幣雙櫃枱莊家機制自6月展開後，目前開展人民幣櫃枱的香港上市公司，日均交易額已佔證券市場約40%。