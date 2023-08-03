無論港資中資外資「莫問出處」 鄭雁雄籲各界求同存異不扯皮

「激發興的動能」座談

中聯辦特區政府指導機構

座談會由貿發局與本港七大商會包括總商會、中總、廠商會等主辦，特區政府和中聯辦列為「指導機構」。鄭雁雄致辭時表示，上半年中國經濟利潤增長5.5%，在全球主要經濟體中位列第一，充分顯示出中國經濟的發展韌性和潛力。他相信只要把握好國家發展的態勢之盛，以一國兩制的制度優勢等，香港由治及興的道路定會愈走愈寬廣，香港定能長期保持繁榮穩定。

鄭形容，香港具備駕馭「逢變則興」的基礎條件和精神力量，而特區管治團隊、工商金融主力、社會各界和全體市民都應以前所未有的機遇意識、窗口意識、使命意識，以堅定信心前行，又說中聯辦會繼續支持特區政府依法施政，並全面加強與社會各界的聯繫溝通。

籲守護國安時保持普通法制

維持國際化 保護投資者

鄭雁雄又說，香港要保持開放、法治營商環境，在守護國家安全及社會安寧時，保持普通法制度、堅持自由開放政策；亦要維持國際化、多樣化等特質，保護投資者，才能匯聚英才及財富。他在演詞最後強調「英雄莫問出處」，無論是港資、中資或外資，「商界大佬」或草根階層，「大家『不扯皮、不內耗』，求同存異、攜手前行，就能夠凝聚謀發展促治新的共識」。翻查內地辭書及網頁資料，「扯皮」是指無原則地爭論糾纏，不負責地推諉。

譚耀宗則表示，近期的確出現不少爭議事件，不同人持不同意見，他說難以猜測鄭雁雄所指，但譚相信，持不同意見者各自發表看法無傷大雅，討論出解決辦法，惟抒發意見後不應增加社會矛盾，「總之不要破壞團結」。

李家超：要激發香港的興

須主動與國家發展接軌

李家超致辭時說，要激發香港的「興」，必須主動積極與國家發展戰略接軌，融入國家發展大局，亦要擴展國際聯繫，並在國際舞台善用話語權，「講好香港的故事」。

他又說，必須團結動員所有能量，整個社會同心同德，他形容香港700多萬人口，「每個人都是最強的『香港隊』成員，每個人都可以發揮所長」，有信心團結社會力量，加上國家的支持及國際上的機遇，香港能再創高峰。