明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

港擬規管眾籌 聯國專家質疑違人權公約無上訴機制

【明報專訊】港府早前提出諮詢文件研究規管眾籌活動，聯合國多名專家上周致函中國常駐聯合國代表團，關注港府要求眾籌須事先申請等建議，認為是過分繁瑣及可能打擊非牟利組織正當運作，可能違反國際人權公約下基本權利，實名眾籌捐款更可能造成寒蟬效應，建議港府檢討及重新考慮方案。

港屬成員 國際組織FATF倡鬆綁NGO

與此同時，香港特區本身都是成員的國際組織「財務行動特別組織」（FATF）提出公眾諮詢，建議放寬規管非牟利機構的指引行文，包括重申對非牟利機構的防止恐怖分子資金籌集規管應符合比例及風險為本，規管不應過分影響或窒礙非牟利組織正當活動。FATF今年初也決定，會就以眾籌對恐怖分子資金籌集風險課題做研究。

財庫局：正整理公眾諮詢意見 無其他補充

本港財庫局回覆查詢時稱，今年首季已完成規管眾籌的公眾諮詢，正整理及分析意見，以及與相關政策局及部門商討細節。被問及會否待FATF完成眾籌研究或參考諮詢修訂，局方稱諮詢後的工作仍在進行，現階段無其他補充。

5名由聯合國人權理事會委任的專家上周致函中方，關注港府提出事先申請才可眾籌，會影響公民組織運作及自主，可能違反《公民權利和政治權利國際公約》。參與專家包括監察言論自由、集會自由及反恐活動下基本自由的特別報告員。他們指出，限制包括外國資金在內的財政來源，可能影響批判及多元意見的組織，尤其是人權及女權組織。

專家說，港府建議成立的眾籌辦公室並無上訴機制或法庭介入，認為若拒絕眾籌申請，必須以書面清楚解釋並容許申請人有權上訴，以符合國際人權法下的程序要求。

至於港府方案建議將「有合理理由相信」威脅公共利益或國家安全的眾籌活動列為「非法眾籌」，專家質疑定義不清，提醒國家安全不應成為打壓反對聲音的理由。

相關字詞﹕公民權利和政治權利國際公約 聯合國特別報告員 規管眾籌

上 / 下一篇新聞

涉逾300舉報 翹英負責人被捕 海關：不能營運仍收預繳學費 涉251萬元同類最大宗
涉逾300舉報 翹英負責人被捕 海關：不能營運仍收預繳學費 涉251萬元同類最大宗
3年21宗補習社違教育例被罰 議員：上次檢討修例20年前
3年21宗補習社違教育例被罰 議員：上次檢討修例20年前
無論港資中資外資「莫問出處」 鄭雁雄籲各界求同存異不扯皮
無論港資中資外資「莫問出處」 鄭雁雄籲各界求同存異不扯皮
會上機構簽署15合作 涵創科金融基建環保
會上機構簽署15合作 涵創科金融基建環保
拆局：港增長遜預期 適時辦座談振商界信心
拆局：港增長遜預期 適時辦座談振商界信心
灣仔衝突被告欲登寵物包機離港 入境處通報警方
灣仔衝突被告欲登寵物包機離港 入境處通報警方
圍深水埗警署 3人判囚4人入教導所
圍深水埗警署 3人判囚4人入教導所
留日生控煽動 官稱應等上訴庭裁決管轄權爭議
留日生控煽動 官稱應等上訴庭裁決管轄權爭議
路透：泰越米出口商洽加價 港進口商：正討論 料進口價加三成
路透：泰越米出口商洽加價 港進口商：正討論 料進口價加三成
話你知：香港人均耗米降 儲米商存貨夠食15天
話你知：香港人均耗米降 儲米商存貨夠食15天
料僱印傭多付4000元 印尼公會稱非強迫支付
料僱印傭多付4000元 印尼公會稱非強迫支付
認賄懲教助理送禁物 官：還押者及胞妹須判囚
認賄懲教助理送禁物 官：還押者及胞妹須判囚
印度漢車撞律政中心 涉危駕頂包還押候訊
印度漢車撞律政中心 涉危駕頂包還押候訊
陳：初選為爭五大訴求 非否決財案 稱由始至終不認同否決 無收過新東協議文件
陳：初選為爭五大訴求 非否決財案 稱由始至終不認同否決 無收過新東協議文件
瀕危盾臂龜疑遭遺棄 漁署接走
瀕危盾臂龜疑遭遺棄 漁署接走
刺警案翌日連登聊刀法籲播毒 男子認煽襲
刺警案翌日連登聊刀法籲播毒 男子認煽襲
幼孫坐大腿揸貨車 七旬翁涉危駕被捕
幼孫坐大腿揸貨車 七旬翁涉危駕被捕
精神科輪候時間 兩聯網未達標 穩定新症普遍延長 醫局：急症整體達標
精神科輪候時間 兩聯網未達標 穩定新症普遍延長 醫局：急症整體達標
觀塘污水泵房上蓋建園景平台 茶果嶺海濱公園月內開放
觀塘污水泵房上蓋建園景平台 茶果嶺海濱公園月內開放
公屋輪候時間5.3年 與上季維持不變
公屋輪候時間5.3年 與上季維持不變
江碧蕙涉偽造帳目 「顧面子返唔到轉頭」
江碧蕙涉偽造帳目 「顧面子返唔到轉頭」
Tesla剷果欄 數萬元水果報銷
Tesla剷果欄 數萬元水果報銷
大灣區GBA專題：灣區旅保收費平 偏重醫療意外保障
大灣區GBA專題：灣區旅保收費平 偏重醫療意外保障
【Emily】貼高空相惹網民質疑 坐直升機巡獄 郭偉強搬林大輝證得
【Emily】貼高空相惹網民質疑 坐直升機巡獄 郭偉強搬林大輝證得
【Emily】在職媽媽餵哺難 中醫：心境舒暢有幫助
【Emily】在職媽媽餵哺難 中醫：心境舒暢有幫助
【Emily】地盤新科技 有智能盔智能表仲有機械人
【Emily】地盤新科技 有智能盔智能表仲有機械人
【Emily】醫學教授入輔警 出更第二日破案
【Emily】醫學教授入輔警 出更第二日破案
【Emily】5節日列入國教年曆 婦女節有份
【Emily】5節日列入國教年曆 婦女節有份