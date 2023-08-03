3年21宗補習社違教育例被罰 議員：上次檢討修例20年前

根據教育局資料，所有提供補習班、商科、語文及電腦課程等教育課程的私立學校均屬「非正規私校」；如舉辦繪畫班、舞蹈班、戲劇班等興趣班，無提供教育活動，則不屬《教育條例》規管範圍，毋須註冊為學校。

早前收到10多名翹英學生家長求助的民建聯港島東立法會議員梁熙稱，當局20年前檢討《教育條例》有關補習社的規管部分，如今補習界生態已有不少變化，例如有新興的網上課堂，近年亦有五花八門的活動課程，認為現可再檢討需否修例，強調這並非打壓補習社，但相信有助保障家長。

梁熙：曾聞一次收30堂學費 聲稱月內每日上便可

對於過去3年有21宗補習社相關被判罪紀錄（見表），梁相信實際違規情况更多，指今次翹英涉違多條法例，反映當局未做足巡查工作，有改善空間。

另外，多名家長向翹英預繳多個月的學費，涉違反《教育規例》第62（1）規定須按月收取教育課程的費用。梁熙稱，他曾聞有補習社一次收取30堂學費，並對家長稱如一個月內每天都來上堂便可，但實際上家長只安排到子女每周上課一兩次。梁指做法屬「走灰色地帶」，認為當局可再提醒業界現有法例。

教育局回覆，去年和今年分別接獲約250及200宗懷疑未經註冊學校的投訴，局方會根據《教育條例》及既定程序跟進，當中包括派學校督學巡查有關房產，如發現違例會採取行動，包括警告或檢控。