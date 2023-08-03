涉逾300舉報 翹英負責人被捕 海關：不能營運仍收預繳學費 涉251萬元同類最大宗

「翹英教育」（下稱翹英）上周六在小西灣、柴灣、筲箕灣、太古和何文田5間分校門外張貼告示，稱「已完成歷史任務」，即日起結業。不少學生家長投訴，翹英結業前仍繼續推銷課程，且提供折扣，遂一併支付多月學費。翹英有分校另涉無按《教育條例》註冊（見另稿）。

損失最大個案 兩子女各預繳一年共5萬

海關截至昨午12時接獲310宗舉報，投訴補習中心未能提供課程亦不退款，涉款251萬元。海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組高級督察曾凱婷補充，損失最嚴重的一宗個案中，受害家長曾為兩名子女各預繳1年學費合共5萬元。消委會截至昨午4時則接獲119宗類似投訴，涉款約122.7萬元，每宗個案平均涉款10,310元。

部分分店早欠租 續查導師涉非法營銷否

海關版權及商標調查科不良營商手法調查課監督方冠亭表示，翹英部分分店已欠租一段時間，所欠金額不一，惟負責人在預計不能繼續營運下仍接受預繳款項，宣布結業後亦無作出適當善後安排，故採取拘捕行動。她又稱將調查翹英結業前的營運及財政狀况是否不尋常，以及中心導師曾否涉非法營銷行為，不排除有更多人被捕。

方冠亭建議涉事學生家長循民事途徑索償，又提醒商戶若不肯定有能力在指定或合理時間內提供合適服務，不應收取消費者預付費用；消費者決定預繳前需謹慎考慮，購買服務後亦應保留單據紀錄，以便日後申訴。

拖欠積金供款有前科 近半年涉42僱員

翹英亦涉拖欠僱員薪金及強積金供款。勞工處表示正積極跟進事件，向受影響員工提供協助。積金局指出，翹英於1至6月未為42名僱員繳交強積金供款，將向翹英提出民事申索，又稱即使翹英因資不抵債被清盤，局方亦會代為向清盤人或破產管理主任提出債權說明，並於收到清盤人分派的款項後存入受影響僱員的強積金帳戶。

根據積金局紀錄，翹英過往以不同名稱及不同商業登記營運，屢次拖欠強積金供款。積金局指出，2019年起已為約83名受影響僱員追回合共約77萬元的欠款及附加費，並於2020年9月向涉事僱主提出刑事檢控，涉及未為僱員登記參加強積金計劃及拖欠供款，對方認罪被判罰款1.3萬元。

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