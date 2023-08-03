觀塘污水泵房上蓋建園景平台 茶果嶺海濱公園月內開放

謝展寰：可增居民幸福感

渠務署淨化海港計劃部工程師梅志健介紹，園景平台以「好玩自然」為設計概念，設5個遊戲區，融合空氣、大地、天空、陽光及水5個自然元素，提供15個不同遊樂體驗，「遊戲區一」可看維港景。園內設施適合不同年齡人士使用，既有供小朋友玩耍的彈牀，亦有彩虹隧道等「打卡」位。

小朋友攀上樹屋賞維港景

梅續稱，園景平台賣點之一是「親樹平台」，是觀景塔及一條滑梯組成的樹屋，小朋友可爬上去俯瞰整個園景平台，再從滑梯下來，樹屋旁是嬉水區，小朋友在夏日可來此清涼片刻。公園踐行環保理念，嬉水區使用的水會循環再用灌溉植物，園內有三成綠化面積，內設太陽能發電系統平均每日節省80度電，亦設3個採光天窗引入自然光。

被問到會否擔心附近交通不夠便利影響公園人流，梅志健稱，預計設施啓動首一至兩年，使用者主要為附近居民，而未來或有機會成為一個旅遊觀光景點，亦會不斷與運輸署等不同部門研究，完善附近交通設施。署方補充，配合茶果嶺海濱公園開放，原定明年完成的「活化翠屏河」工程將提前開放其中一條海濱橋，接駁觀塘海濱及茶果嶺海濱，料一定程度上方便市民出行。