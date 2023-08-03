精神科輪候時間 兩聯網未達標 穩定新症普遍延長 醫局：急症整體達標

社協：整體數字沒意義

穩定新症須訂目標

不過，身兼精神健康諮詢委員會委員的社協幹事阮淑茵認為應按各聯網訂立輪候時間目標，因「病人候診不會感受到醫管局整體的輪候時間」，指整體目標意義不大。她說港府近日只就緊急個案訂立目標，認為穩定新症亦可設指標，惟長遠仍須透過不同方法減輕公營系統負擔。

政府今年6月提出10項加強精神健康支援措施，包括醫管局會就精神科專科門診新症預約輪候時間中位數訂立明確目標，其中緊急新症不超過1周、半緊急新症不超過4周。

醫管局日前公布，截至今年6月30日的過去12個月精神科門診有逾5.1萬宗預約新症，約76%屬穩定新症；大部分聯網緊急和半緊急新症輪候時間中位數均達上述要求（見表），惟九龍中、九龍西聯網的半緊急新症須輪候5周。

本報比對最近兩次精神科門診新症輪候時間數據後發現，7個聯網中，有5個聯網的穩定新症輪候時間中位數均呈升勢，其中港島東輪候時間由18周升至22周；另3個聯網穩定新症最長輪候時間均上升，當中新界西聯網由87周升至95周，升幅達8周。

醫局：將加強公私營協作

阮淑茵指新症增加或導致輪候時間上升，另不排除現時須集中精力縮短緊急、半緊急新症輪候時間，導致「掹長咗」穩定新症輪候時間。她補充，穩定新症輪候時間可長達95周，關注患者病情或在輪候期間惡化，建議在社區、地區康健中心為相關人士提供協助和情緒支援，定期觀察病情。

醫管局表示繼續加強精神科專科門診的服務改善新症輪候時間，包括繼續增加診症名額、加強人手及透過公私營協作計劃照顧更多病人等；另會增強精神科護士診所的服務，讓患者在輪候專科門診或覆診期間獲跟進。