明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

精神科輪候時間 兩聯網未達標 穩定新症普遍延長 醫局：急症整體達標

【明報專訊】醫管局公布最新精神科門診新症輪候時間，各聯網穩定新症輪候時間普遍呈升勢，與去年4月至今年3月數據比較，升幅為1至4周不等。港府因應荷里活廣場謀殺案，就緊急及半緊急新症輪候時間中位數額外訂立目標，分別不超過1周和不超過4周，惟最新九龍中和九龍西聯網輪候時間超出目標。醫管局回覆稱部分聯網近期新症預約需求較大，導致輪候時間中位數出現差別，但整體而言精神科專科門診新症輪候時間仍達到早前定下的整體目標，緊急及半緊急新症分別為1周和4周。

社協：整體數字沒意義

穩定新症須訂目標

不過，身兼精神健康諮詢委員會委員的社協幹事阮淑茵認為應按各聯網訂立輪候時間目標，因「病人候診不會感受到醫管局整體的輪候時間」，指整體目標意義不大。她說港府近日只就緊急個案訂立目標，認為穩定新症亦可設指標，惟長遠仍須透過不同方法減輕公營系統負擔。

政府今年6月提出10項加強精神健康支援措施，包括醫管局會就精神科專科門診新症預約輪候時間中位數訂立明確目標，其中緊急新症不超過1周、半緊急新症不超過4周。

醫管局日前公布，截至今年6月30日的過去12個月精神科門診有逾5.1萬宗預約新症，約76%屬穩定新症；大部分聯網緊急和半緊急新症輪候時間中位數均達上述要求（見表），惟九龍中、九龍西聯網的半緊急新症須輪候5周。

本報比對最近兩次精神科門診新症輪候時間數據後發現，7個聯網中，有5個聯網的穩定新症輪候時間中位數均呈升勢，其中港島東輪候時間由18周升至22周；另3個聯網穩定新症最長輪候時間均上升，當中新界西聯網由87周升至95周，升幅達8周。

醫局：將加強公私營協作

阮淑茵指新症增加或導致輪候時間上升，另不排除現時須集中精力縮短緊急、半緊急新症輪候時間，導致「掹長咗」穩定新症輪候時間。她補充，穩定新症輪候時間可長達95周，關注患者病情或在輪候期間惡化，建議在社區、地區康健中心為相關人士提供協助和情緒支援，定期觀察病情。

醫管局表示繼續加強精神科專科門診的服務改善新症輪候時間，包括繼續增加診症名額、加強人手及透過公私營協作計劃照顧更多病人等；另會增強精神科護士診所的服務，讓患者在輪候專科門診或覆診期間獲跟進。

上 / 下一篇新聞

涉逾300舉報 翹英負責人被捕 海關：不能營運仍收預繳學費 涉251萬元同類最大宗
涉逾300舉報 翹英負責人被捕 海關：不能營運仍收預繳學費 涉251萬元同類最大宗
3年21宗補習社違教育例被罰 議員：上次檢討修例20年前
3年21宗補習社違教育例被罰 議員：上次檢討修例20年前
港擬規管眾籌 聯國專家質疑違人權公約無上訴機制
港擬規管眾籌 聯國專家質疑違人權公約無上訴機制
無論港資中資外資「莫問出處」 鄭雁雄籲各界求同存異不扯皮
無論港資中資外資「莫問出處」 鄭雁雄籲各界求同存異不扯皮
會上機構簽署15合作 涵創科金融基建環保
會上機構簽署15合作 涵創科金融基建環保
拆局：港增長遜預期 適時辦座談振商界信心
拆局：港增長遜預期 適時辦座談振商界信心
灣仔衝突被告欲登寵物包機離港 入境處通報警方
灣仔衝突被告欲登寵物包機離港 入境處通報警方
圍深水埗警署 3人判囚4人入教導所
圍深水埗警署 3人判囚4人入教導所
留日生控煽動 官稱應等上訴庭裁決管轄權爭議
留日生控煽動 官稱應等上訴庭裁決管轄權爭議
路透：泰越米出口商洽加價 港進口商：正討論 料進口價加三成
路透：泰越米出口商洽加價 港進口商：正討論 料進口價加三成
話你知：香港人均耗米降 儲米商存貨夠食15天
話你知：香港人均耗米降 儲米商存貨夠食15天
料僱印傭多付4000元 印尼公會稱非強迫支付
料僱印傭多付4000元 印尼公會稱非強迫支付
認賄懲教助理送禁物 官：還押者及胞妹須判囚
認賄懲教助理送禁物 官：還押者及胞妹須判囚
印度漢車撞律政中心 涉危駕頂包還押候訊
印度漢車撞律政中心 涉危駕頂包還押候訊
陳：初選為爭五大訴求 非否決財案 稱由始至終不認同否決 無收過新東協議文件
陳：初選為爭五大訴求 非否決財案 稱由始至終不認同否決 無收過新東協議文件
瀕危盾臂龜疑遭遺棄 漁署接走
瀕危盾臂龜疑遭遺棄 漁署接走
刺警案翌日連登聊刀法籲播毒 男子認煽襲
刺警案翌日連登聊刀法籲播毒 男子認煽襲
幼孫坐大腿揸貨車 七旬翁涉危駕被捕
幼孫坐大腿揸貨車 七旬翁涉危駕被捕
觀塘污水泵房上蓋建園景平台 茶果嶺海濱公園月內開放
觀塘污水泵房上蓋建園景平台 茶果嶺海濱公園月內開放
公屋輪候時間5.3年 與上季維持不變
公屋輪候時間5.3年 與上季維持不變
江碧蕙涉偽造帳目 「顧面子返唔到轉頭」
江碧蕙涉偽造帳目 「顧面子返唔到轉頭」
Tesla剷果欄 數萬元水果報銷
Tesla剷果欄 數萬元水果報銷
大灣區GBA專題：灣區旅保收費平 偏重醫療意外保障
大灣區GBA專題：灣區旅保收費平 偏重醫療意外保障
【Emily】貼高空相惹網民質疑 坐直升機巡獄 郭偉強搬林大輝證得
【Emily】貼高空相惹網民質疑 坐直升機巡獄 郭偉強搬林大輝證得
【Emily】在職媽媽餵哺難 中醫：心境舒暢有幫助
【Emily】在職媽媽餵哺難 中醫：心境舒暢有幫助
【Emily】地盤新科技 有智能盔智能表仲有機械人
【Emily】地盤新科技 有智能盔智能表仲有機械人
【Emily】醫學教授入輔警 出更第二日破案
【Emily】醫學教授入輔警 出更第二日破案
【Emily】5節日列入國教年曆 婦女節有份
【Emily】5節日列入國教年曆 婦女節有份