刺警案翌日連登聊刀法籲播毒 男子認煽襲

辯方求情稱影響力小 需獨力侍母

根據案情，被告黎哲（案發時36歲）在男子梁健輝刺傷警員翌日，於網上討論區「連登」以個人帳户「光復香港先打返J」回應一則題為「『技術討論』應該點用刀？」的帖文。其發布內容提及「拮畜牲用嘅，要刺破胸/背肌同布，要有尖頭」、「練習，刺入角度，持刀手法要準」。另外，被告亦在留言時引用兩張相片，一張顯示一人用刀刺傷另一人的頸，一張看來顯示一人在「戰術背景下」使用刀具的截圖。

警方在被告的連登帳户發現大量由他發布有關政治的帖文，包括支持2019年6月以來的示威行動，又呼籲他人向警務人員散播新冠病毒。被告一周後被捕，警誡下稱只是在分享屠夫或肉販的「烹飪技巧」，以及教授他人如何使用刀具；回應中提及「梁叔」，是想勸別人勿像梁健輝般行事。

同案認罪兩人囚6月10月

辯方昨日求情稱，案發至今相隔兩年，望法官酌情減刑；控方稱案件有逾7個月的押後是因被告需時索取法律意見，剩下日子屬一般案件進程，不認為屬減刑因素。辯方又稱被告只是一介草民，影響力有限，他定罪後失去工作，同時需獨力照顧母親，望法庭採納較低量刑起點。同案被告趙浩楠及葉倩敏早前認罪，分別被判囚6和10個月。

【案件編號：DCCC 321/22】