明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

瀕危盾臂龜疑遭遺棄 漁署接走

【明報專訊】一隻非洲盾臂龜前晚懷疑被遺棄在上水一間村屋外，經檢查後確認體况大致良好，暫由漁護署接手。專家指涉事非洲盾臂龜屬瀕危物種，飼養須領牌，不排除有人因嫌牠長得太大棄養。

前晚8時許警方接報一隻約長兩呎的啡色龜在上水金錢村一間村屋外爬行，懷疑被人遺棄。警員到場沒發現飼主，列作發現動物案處理。愛協當晚到場了解，獸醫確認該隻非洲盾臂龜無外傷、精神良好，昨早送到漁護署處理。

漁護署確認昨從動物福利機構接收一頭非洲盾臂龜，目前在漁護署轄下動物管理中心接受觀察。據初步觀察，身體狀况大致良好，屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（《公約》）附錄II物種，如最終沒被畜養人領回，署方將會按《公約》處置，即考慮將之捐贈作教育等用途，或安排領養等。

兩棲爬蟲會：飼主多非法買 料嫌體型大棄養

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研根據體型估計該龜約3歲，仍在成長。黃指成年盾臂龜身長可達80至100厘米，是全球體型第三大的陸龜，壽命可達70歲；飼養盾臂龜須領牌，要向有合法來源證明的店舖購買。不過黃說，目前香港不少飼主從非法途徑購買盾臂龜，其協會接收的棄養龜中，盾臂龜佔約七成，大部分飼主均無法出示相關證明，而棄養原因主要為家中空間不足、龜生病等。黃呼籲市民飼養盾臂龜前想清楚。

根據法例，未取得許可證下進出口或管有瀕危物種，最高罰款1000萬元及監禁10年。

上 / 下一篇新聞

涉逾300舉報 翹英負責人被捕 海關：不能營運仍收預繳學費 涉251萬元同類最大宗
涉逾300舉報 翹英負責人被捕 海關：不能營運仍收預繳學費 涉251萬元同類最大宗
3年21宗補習社違教育例被罰 議員：上次檢討修例20年前
3年21宗補習社違教育例被罰 議員：上次檢討修例20年前
港擬規管眾籌 聯國專家質疑違人權公約無上訴機制
港擬規管眾籌 聯國專家質疑違人權公約無上訴機制
無論港資中資外資「莫問出處」 鄭雁雄籲各界求同存異不扯皮
無論港資中資外資「莫問出處」 鄭雁雄籲各界求同存異不扯皮
會上機構簽署15合作 涵創科金融基建環保
會上機構簽署15合作 涵創科金融基建環保
拆局：港增長遜預期 適時辦座談振商界信心
拆局：港增長遜預期 適時辦座談振商界信心
灣仔衝突被告欲登寵物包機離港 入境處通報警方
灣仔衝突被告欲登寵物包機離港 入境處通報警方
圍深水埗警署 3人判囚4人入教導所
圍深水埗警署 3人判囚4人入教導所
留日生控煽動 官稱應等上訴庭裁決管轄權爭議
留日生控煽動 官稱應等上訴庭裁決管轄權爭議
路透：泰越米出口商洽加價 港進口商：正討論 料進口價加三成
路透：泰越米出口商洽加價 港進口商：正討論 料進口價加三成
話你知：香港人均耗米降 儲米商存貨夠食15天
話你知：香港人均耗米降 儲米商存貨夠食15天
料僱印傭多付4000元 印尼公會稱非強迫支付
料僱印傭多付4000元 印尼公會稱非強迫支付
認賄懲教助理送禁物 官：還押者及胞妹須判囚
認賄懲教助理送禁物 官：還押者及胞妹須判囚
印度漢車撞律政中心 涉危駕頂包還押候訊
印度漢車撞律政中心 涉危駕頂包還押候訊
陳：初選為爭五大訴求 非否決財案 稱由始至終不認同否決 無收過新東協議文件
陳：初選為爭五大訴求 非否決財案 稱由始至終不認同否決 無收過新東協議文件
刺警案翌日連登聊刀法籲播毒 男子認煽襲
刺警案翌日連登聊刀法籲播毒 男子認煽襲
幼孫坐大腿揸貨車 七旬翁涉危駕被捕
幼孫坐大腿揸貨車 七旬翁涉危駕被捕
精神科輪候時間 兩聯網未達標 穩定新症普遍延長 醫局：急症整體達標
精神科輪候時間 兩聯網未達標 穩定新症普遍延長 醫局：急症整體達標
觀塘污水泵房上蓋建園景平台 茶果嶺海濱公園月內開放
觀塘污水泵房上蓋建園景平台 茶果嶺海濱公園月內開放
公屋輪候時間5.3年 與上季維持不變
公屋輪候時間5.3年 與上季維持不變
江碧蕙涉偽造帳目 「顧面子返唔到轉頭」
江碧蕙涉偽造帳目 「顧面子返唔到轉頭」
Tesla剷果欄 數萬元水果報銷
Tesla剷果欄 數萬元水果報銷
大灣區GBA專題：灣區旅保收費平 偏重醫療意外保障
大灣區GBA專題：灣區旅保收費平 偏重醫療意外保障
【Emily】貼高空相惹網民質疑 坐直升機巡獄 郭偉強搬林大輝證得
【Emily】貼高空相惹網民質疑 坐直升機巡獄 郭偉強搬林大輝證得
【Emily】在職媽媽餵哺難 中醫：心境舒暢有幫助
【Emily】在職媽媽餵哺難 中醫：心境舒暢有幫助
【Emily】地盤新科技 有智能盔智能表仲有機械人
【Emily】地盤新科技 有智能盔智能表仲有機械人
【Emily】醫學教授入輔警 出更第二日破案
【Emily】醫學教授入輔警 出更第二日破案
【Emily】5節日列入國教年曆 婦女節有份
【Emily】5節日列入國教年曆 婦女節有份