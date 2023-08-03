瀕危盾臂龜疑遭遺棄 漁署接走

前晚8時許警方接報一隻約長兩呎的啡色龜在上水金錢村一間村屋外爬行，懷疑被人遺棄。警員到場沒發現飼主，列作發現動物案處理。愛協當晚到場了解，獸醫確認該隻非洲盾臂龜無外傷、精神良好，昨早送到漁護署處理。

漁護署確認昨從動物福利機構接收一頭非洲盾臂龜，目前在漁護署轄下動物管理中心接受觀察。據初步觀察，身體狀况大致良好，屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（《公約》）附錄II物種，如最終沒被畜養人領回，署方將會按《公約》處置，即考慮將之捐贈作教育等用途，或安排領養等。

兩棲爬蟲會：飼主多非法買 料嫌體型大棄養

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研根據體型估計該龜約3歲，仍在成長。黃指成年盾臂龜身長可達80至100厘米，是全球體型第三大的陸龜，壽命可達70歲；飼養盾臂龜須領牌，要向有合法來源證明的店舖購買。不過黃說，目前香港不少飼主從非法途徑購買盾臂龜，其協會接收的棄養龜中，盾臂龜佔約七成，大部分飼主均無法出示相關證明，而棄養原因主要為家中空間不足、龜生病等。黃呼籲市民飼養盾臂龜前想清楚。

根據法例，未取得許可證下進出口或管有瀕危物種，最高罰款1000萬元及監禁10年。