陳：初選為爭五大訴求 非否決財案 稱由始至終不認同否決 無收過新東協議文件

曾參加並勝出新界東初選的陳志全，昨在代表控方的律政司副刑事檢控專員周天行的盤問下稱，他不記得曾否閱讀戴耀廷文章〈立會過半是「大殺傷力憲制武器」〉，亦忘記初選記者會的新聞有否提及「大殺傷力憲制武器」字眼。陳對此沒特別想法，稱初選是為了令民主派取得最多議席，但無「大殺傷力憲制武器」的概念。陳稱對初選共識感模糊，亦無收過寫有會運用否決權的新東協議文件（見表）。

稱35+或「會都開唔成」 談否決「遙遠」

法官陳慶偉問及，陳志全是否知悉初選是透過取得過半議席的手段，達到否決預算案之目的？陳志全表示由始至終都不認同，「嗰個唔係end（目的）」，初選目的是贏得最多議席向政府施壓，包括回應五大訴求。控方追問，是否要運用否決權爭取五大訴求？陳回應，立會過半有許多權力，其一是否決預算案，他相信民主派若僥倖達到35席以上，政府自選舉結束後開票都知有什麼權力，因而會和民主派商討，否決預算案可謂「遙遠」的事。

街站曾稱「不惜」否決 昨指或「隨口噏」

法官陳仲衡其後問道，否決預算案是否基本法賦予立會最強大的權力？陳志全稱理論上可能是，但操作上並非如此，民主派「35+」面對的問題是，他們連同少於35席的建制派未必夠人開會。

昨日庭上展示陳志全於2020年6月競選新東街站的發言謄本，法官陳仲衡留意到陳志全稱「不惜」運用權力否決預算案，看來準備否決。陳志全指目前回看「不惜」用字語氣較重，但他當時無準備講稿，可能是「隨口噏」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）