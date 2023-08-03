大灣區GBA專題：灣區旅保收費平 偏重醫療意外保障

明報記者 劉敬華

大灣區便利的跨境交通網絡，讓港人隨時可以北上大灣區內地城市短遊數天，跨境保障需求持續增加下，最近冠忠巴士與蘇黎世保險（香港）及眾安國際合作，向跨境巴士旅客免費贈送單次跨境巴士行程意外保障。該優惠由即日起至2024年1月31日，旅客只要使用微信手機應用程式內的「環島中港通」官方小程式購買大灣區跨境巴士車票，完成購票後，再於小程式內登記基本資料，便可免費領取意外保障，該保障的保障期僅限該次巴士行程，於車程中遇意外身故或永久完全傷殘可獲得賠償，最高保障額為10萬元。若嫌保障範圍不夠全面，旅客也可在該小程式購買旅遊保，不同日數的旅保計劃有不同的保障額，以5天以下的「ZA大灣區旅遊保險計劃」為例，醫療保障最高保障額為20萬元。

跨境巴士免費旅保只保單次旅程

無疑北上大灣區內地城市的交通選擇不止跨境巴士，且旅途中意外難料，一旦遇上交通意外，又或是於轉乘交通工具時意外受傷，最重要的是即時獲得適切的治療，故於北上前選擇旅遊保，應於醫療保障及保費之間取得平衡。一般旅遊保當然可滿足港人到大灣區內地城市短暫逗留數天作旅遊、探親及公幹的保障需求，但傳統旅遊保提供的保障地區範圍較大，保障項目亦較多，以致數天保費動輒過百元，而大灣區旅遊保的保障區域只限於大灣區，同時在保障項目上亦有所篩選，使數天保費可以降至百元以下，為港人北上大灣區內地城市停駐數天提供多一類保費相宜的旅遊保選擇。

以中銀集團保險的「大灣區旅遊保障計劃」為例，該計劃提供「優越計劃」及「標準計劃」兩個保障級別，「優越計劃」提供的醫療保障額上限為30萬元，人身意外保障額上限為50萬元（見表），承保期可選1至31日，假設只北上大灣區內地城市3天，3天的個人保費為65元。若選擇「標準計劃」，由於此計劃的醫療保障額上限為10萬元，人身意外保障額上限為15萬元，且保障項目較「優越計劃」少，如沒有如「優越計劃」般提供旅遊證件保障及個人責任保障等，保費因而較「優越計劃」低，3天的個人保費為55元。

中銀旅保提供高鐵延誤津貼

若將上述「大灣區旅遊保障計劃」，與同屬中銀集團保險的「環宇智選旅遊保障計劃」作比較，即使是選擇「環宇智選旅遊保障計劃」中保障級別最低的銀計劃（地區1），3天的個人保費亦達136元，保費較「大灣區旅遊保障計劃」為高，基於該計劃提供的保障區域較廣，保障額亦較高，如地區1的保障地區已涵蓋內地、澳門、台灣、日本、韓國、關島、泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、汶萊及越南等地，醫療保障額上限為50萬元，人身意外保障額上限為60萬元，並設意外雙倍賠償。

一般列明香港出發方可受保

大灣區旅保於保障項目的篩選方面，一般會較偏重於醫療及意外，以藍十字「智易Go大灣區旅遊保」為例，由於計劃主要針對於大灣區內不幸遇上意外而蒙受的損失，或需應付突如其來的開支，計劃主要提供醫療、個人意外、嚴重燒傷、旅遊證件遺失及24小時全球緊急援助等保障，而並沒有提供如旅程延誤及旅程取消等保障，3天個人保費為45元，若遇上推廣優惠，保費有機會低至36元。又如中銀集團保險的「大灣區旅遊保障計劃」，與其「環宇智選旅遊保障計劃」相比，便缺少了行李延誤、信用卡保障及租車自負額等保障項目。

留意長者未必可獲最高賠償額

然而，游走大灣區內地城市必需的保障項目，大灣區旅遊保均有涵蓋，如入院按金保證及24小時全球緊急援助等。個別大灣區旅保更有提供乘搭高鐵的保障，如在中銀集團保險「大灣區旅遊保障計劃」，便有為「高鐵或動車」每滿3小時的延誤提供「旅程延誤——現金津貼」，而Avo大灣區旅遊保障計劃（升級版）的旅程取消、阻礙或延誤保障項目中，可保障高速鐵路取消費用。

選擇大灣區旅遊保時，除於自身保障需求及保費間取得平衡，更需留意保障條款，如大灣區旅遊保一般會列明旅程必須由香港出發方可受保。

若是扶老攜幼出遊大灣區內地城市，更要留意選擇家庭級別保費雖適用於3人以上家庭，但一般只包括投保人的配偶及其子女，並不包括投保人的父母，即父母需另外投保。即使投保年齡不設上限，但高齡投保人的賠償額或會較少，如藍十字「智易Go大灣區旅遊保」投保年齡不設上限，受保人年齡為70歲以上，其醫療費用保障之賠償額為最高賠償額之40%，即6萬元，及個人意外保障之賠償額為最高賠償額之50%，即10萬元。

[活在灣區]