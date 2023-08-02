故事集道基層育兒辛酸 團體盼增支援

困家照顧自閉女 失生活動力

2017年來港生活的Amy育有3名女兒，其中幼女兩歲仍不願說話，後來被診斷自閉症。幼女曾將雪櫃內的雞蛋逐隻扔在地上。Amy因要額外花精力照顧，故會偏心幼女，大女和二女感到不公平，導致三姐妹關係轉差。Amy自女兒出生後都沒有上班，常困在家照顧女兒和處理家務，感失去生活動力。

身兼兩份清潔工的Judy需照顧21歲的女兒和6歲的兒子，平日早上6時半工作到晚上11時，丈夫在家照顧兒子。但丈夫有情緒問題，照顧兒子令情緒變差。丈夫之後外出工作，情緒改善，惟兩人早出工作，只好找朋友照顧兒子。

聯盟有見兒童照顧者面對情緒和生活困難，推出「周大福社區歇腳點計劃」，為有需要基層家庭兒童及長者提供短時間暫託服務，每小時收費10元。聯盟亦希望政府加強支援兒童照顧者。

勞福局回覆稱，社署提供多元化幼兒照顧服務，例如為學前兒童提供課餘託管服務等。該局表示，明白部分家庭在照顧兒童時需額外支援，以應付精神及財政壓力，故在制定各項福利政策和服務時，一直以維繫及強化家庭功能為重點。