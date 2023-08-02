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港聞二

指協調會有人放料「人力搞破壞」 自言派系不同 拒出席抗爭派記招

【明報專訊】陳志全自辯時表示，初選協調會議有人「放料」給記者，誤導外界覺得人民力量「搞破壞」，令九東一度「搞唔成」初選。初選投票後，陳志全拒絕本案另一被告朱凱廸邀請出席抗爭派記者會，因按他理解，該次記者會是「抗爭派祝捷會」，抗爭派覺得在初選大勝，惟陳不認為與他們屬同一派系，因此沒有出席。

述從政路 致力同志平權

陳志全表示，在中大畢業後伙拍本案另一被告譚得志主持電台節目，兩人分別被稱為「快必」和「慢必」。陳於2012年起當選立法會議員，並任職兩屆，其間「出櫃」公開自己的同志身分，並加入消除歧視性小眾諮詢小組和有份創辦同志平權組織「大愛同盟」。他稱，《性傾向歧視條例》提出逾10年都未展開公眾諮詢，其參選初心是主力推進平權議題。辯方問到，他被表揚為「勤力議員」，陳自言「受之有愧」。

稱不悉譚得志有否出席協調會

2020年初，區諾軒告知陳志全，九東有意找陳的黨友、時任人民力量副主席譚得志出席初選協調會議，陳至今不知譚有否開會，他詢問相關人士後得到不同版本。陳表示，《蘋果日報》曾報道人民力量強烈反對初選，九東隨即改為採取棄選，有人或向記者「放料」誤導外界覺得人民力量「搞破壞」，人民力量則澄清贊成達至綱領的初選。陳又提及黨內無人出選新西，但事後黨友梁家聲「返嚟話佢自己八卦去咗聽」。翻查資料，控方證人X供稱，獲梁邀請出席新西會議，而X於會上拍片和錄音。

早前法官從何桂藍的街站片段發現疑似陳志全的身影，陳承認當日也在大圍火車站附近拉票，他得悉有記者採訪何桂藍，同為「大愛同盟」創辦人的黃耀明和何韻詩亦在場，陳原本不欲步近，以免被指是「攝石人」，但之後陳也有過去跟黃「打招呼」。對於何桂藍作供指邀請陳出席抗爭派記者會時「食檸檬（被拒絕）」，陳表示對此印象模糊，只記得拒絕過朱凱廸，陳認為與對方派系不一，故沒有出席。

（初選案）

相關字詞﹕人民力量 陳志全 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

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