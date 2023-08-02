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批議員欠盡責 陳志全指35+非關鍵 爭過半數如空頭支票 部分泛民議員出席率比建制派更差

【明報專訊】民主派初選案昨日續審，人民力量前主席陳志全首日出庭自辯。他作供稱，民主派取得立法會過半的機會輕微，不斷提出「35+」猶如許下「empty promise」（空頭支票），關鍵是民主派當選後會否盡責開會，每日與政府角力。他批評民主派「各自為政」，部分人的出席率比建制派更差，例如他曾在早上8時半準時出席立法會會議，須獨自面對10多名建制派議員，感到失望無力。

踏入第96天審訊，前新界東立法會議員陳志全在庭上講述從政經歷（見另稿）。他表示，2020年4月收到控方證人區諾軒的WhatsApp信息，邀他出席新界東初選協調會議，不過他要錄製網台節目，最後僅派助理出席。他表示，對籌備初選不太緊張，後來第二次會議亦缺席。

評新東目標取7席「黐線」

證供指民主派冀在新界東9席之中取得7席，被問到會否認為「6+1」目標是幻想，陳志全回答「簡直係黐線」。他認為民主派保住6席已是奇蹟，不可能對6席以上「癡心妄想」。陳又表示，民主派有協調和棄保機制，「人哋建制派都識協調，人哋個機器仲精密過你」，例如建制派可以致電呼籲選民投票予鄧家彪，假設鄧勝算不足，就叫選民改投容海恩。

初選期間，人民力量曾發帖文，表示贊成有共同政治行動綱領的初選，提倡訂立「一致行動守則」。陳志全昨日在庭上解釋，有人認為民主派取得逾30席足以向政府施壓，但關鍵是民主派有否盡責開會。他提及有7名民主派議員，曾列入出席率最低的10名議員之中。他亦曾要求泛民「四大板塊」各派一人準時開會不果，「咁講咩嘢抗爭？」

不主張無差別否決預算案

陳志全承認初選各方沒有制訂行動守則，但假設他拒絕參與初選，會變成選民「不投」（不投票）的對象，因此他仍然參加初選，並與黨友譚得志一同簽署「墨落無悔」聲明。他認為聲明內容無問題，亦沒有綑綁參選人必須否決財政預算案，而他本人則不主張無差別否決預算案，一向基於3個原則表決（見表）。

庭上接下來播放陳志全於2020年7月的競選影片，談及民主派在立法會取得過半議席後可以反對任何「惡法」。他供稱，拍片並非旨在講述民主派「35+」，因「35+」實現機會甚微，相反「35-」（未取得過半數的情况）需要有紀律的實幹型議員。他想透過競選影片「sell（宣傳）業績」，因為社會正瀰漫無力感，希望選民覺得初選投票有作用。

獨力與建制派開會是「噩夢」

陳志全在初選勝出後參加立法會選舉，選舉主任尚未裁定其提名有效，該屆選舉就宣布延期。他表示，基於兩個原因拒絕延任多一年議員，其一是選民當初投票給他只授權他4年任期，其二是主張留任的民主派沒有承諾改善議會表現。他願意陪同別人留任，但假設早上開會要獨自面對建制派，會成為其「噩夢」，「我真係有好大嘅無力感，同埋無心戀戰」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

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