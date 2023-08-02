造帳案表證成立 江碧蕙：合約限制 需以經理人名義收佣

被告江碧蕙（46歲）報稱導師，案發時為加心康智能醫療（亞洲）有限公司（下稱「加心康」）的營運總監，被控於2020年3月至4月，揑改有關帳目令蘇嘉玲看來向加心康轉介客戶，而蘇獲發代理佣金。蘇嘉玲是江碧蕙的前經理人，早前以控方證人身分作供。

江碧蕙辯稱，她與丈夫於2018年與商人林建明夫婦合作投資醫療公司，翌年林成立加心康，建議江為加心康擔任中介，介紹客人後可獲一成佣金作車馬費。2020年2月，江開始收取佣金，但由於她有經理人合約在身，除了教授騎馬外，其餘收入均需透過蘇收取，故江在介紹客人後會以蘇的名義收取佣金。

指曾拖欠拍廣告酬金

江續稱，當林有意與她解除合作關係後，江請求蘇為她簽文件確認收佣，否則江將失去該些佣金；後來，蘇向江透露自己需到廉署錄取口供，要求江主動自首，並於一次出席朋友家人喪禮時，兩人才剛碰面，蘇捉緊江的手，要求江即時與她前往廉署。江又稱，她曾接拍廣告，遭蘇拖欠酬金，又曾在蘇勸喻下將拍廣告收費下調一半至10萬元，事後江得知廣告商已照原價支付酬金，不過她未就事件與蘇對質。案件今續。

【案件編號：ESCC 2511/22】