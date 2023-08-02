對上司稱「有情緒病打死你都無罪」 消防刑恐罪成 官：說話有計算

指被告供辭前後矛盾逃避

施官裁決時表示，被告陳定邦（現年43歲，圖）的供辭明顯逃避、矛盾和不合理，他本身稱自願接受警方錄影會面，盤問下又改稱不記得是否自願，明顯不符事實；錄影會面中被告對有否以粗言辱罵、有否戴口罩等均稱不記得，惟會面在案發後8天進行，被告不可能連基本情節也忘記，反映他隱瞞事實。施官認為，被告一方面稱案發時腦海一片空白、呼吸困難，不知道在發泄情緒下說了什麼，一方面又稱因上司指控他扮病而罵對方，可見他並非無意識下發言。施官裁定陳並非誠實可靠證人，不接納其供辭及錄影會面內容。

至於被告上司、時任機場消防區長王銘恒的證供，施官判斷供辭脗合閉路電視片段，而王描述被告情緒激動，其實對辯方案情有利，可見他無隱瞞事實，證供亦清晰合理、在盤問下無動搖，法官接納。

施官續指，即使被告當時情緒激動，也可以有威嚇他人的意圖；案發時消防員有指引要戴口罩，上司僅問他為何不戴口罩及要求出示醫療證明，詢問內容合情合理，不明白被告為何情緒爆發，被告言論明顯有意恐嚇上司，裁定罪成。

【案件編號：WKCC 4849/22】