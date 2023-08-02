明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

對上司稱「有情緒病打死你都無罪」 消防刑恐罪成 官：說話有計算

【明報專訊】消防員去年8月在機場南消防局當值室外因無戴口罩和上司爭吵，其間情緒激動，向上司稱「我有情緒病，一拳打死你都無罪」，昨於西九龍裁判法院被裁定刑事恐嚇罪成。裁判官施祖堯認為被告說即使打死上司也不會有法律後果，明顯經過法律觀點計算，意圖恐嚇上司。案件押後至本月17日判刑，以待索取感化及社會服務令報告，被告續准保釋。

指被告供辭前後矛盾逃避

施官裁決時表示，被告陳定邦（現年43歲，圖）的供辭明顯逃避、矛盾和不合理，他本身稱自願接受警方錄影會面，盤問下又改稱不記得是否自願，明顯不符事實；錄影會面中被告對有否以粗言辱罵、有否戴口罩等均稱不記得，惟會面在案發後8天進行，被告不可能連基本情節也忘記，反映他隱瞞事實。施官認為，被告一方面稱案發時腦海一片空白、呼吸困難，不知道在發泄情緒下說了什麼，一方面又稱因上司指控他扮病而罵對方，可見他並非無意識下發言。施官裁定陳並非誠實可靠證人，不接納其供辭及錄影會面內容。

至於被告上司、時任機場消防區長王銘恒的證供，施官判斷供辭脗合閉路電視片段，而王描述被告情緒激動，其實對辯方案情有利，可見他無隱瞞事實，證供亦清晰合理、在盤問下無動搖，法官接納。

施官續指，即使被告當時情緒激動，也可以有威嚇他人的意圖；案發時消防員有指引要戴口罩，上司僅問他為何不戴口罩及要求出示醫療證明，詢問內容合情合理，不明白被告為何情緒爆發，被告言論明顯有意恐嚇上司，裁定罪成。

【案件編號：WKCC 4849/22】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 刑事恐嚇 消防員

上 / 下一篇新聞

海園：鯨背新傷硬物造成 料遭船撞 解剖團隊指兩傷口深及骨骼 存活率大減
海園：鯨背新傷硬物造成 料遭船撞 解剖團隊指兩傷口深及骨骼 存活率大減
應對「絕不慢」可改善 謝展寰：檢視法例擴漁署權力應變
應對「絕不慢」可改善 謝展寰：檢視法例擴漁署權力應變
印尼擬推新措施 印傭中介費料升至2萬
印尼擬推新措施 印傭中介費料升至2萬
西隧的士收費今大減 恐三隧齊塞 繁忙時段全飽和 議員料西隧過海居民最受影響
西隧的士收費今大減 恐三隧齊塞 繁忙時段全飽和 議員料西隧過海居民最受影響
全港最貴隧道 30年專營權曾加價18次
全港最貴隧道 30年專營權曾加價18次
稱斬人案後生意大減 荷里活廣場韓印紅結業
稱斬人案後生意大減 荷里活廣場韓印紅結業
配對建造業科技初創公司 「落地」試AI科技
配對建造業科技初創公司 「落地」試AI科技
釣魚電郵演習 六成企業有員工中招 日常工作習慣 「視像會議邀請」點擊率最高
釣魚電郵演習 六成企業有員工中招 日常工作習慣 「視像會議邀請」點擊率最高
選民總數續跌 8.1萬人DQ九年高 選舉年新登記3.1萬遜去年 18至20歲選民減逾半
選民總數續跌 8.1萬人DQ九年高 選舉年新登記3.1萬遜去年 18至20歲選民減逾半
亞太法協聲明關注緝海外8人 主席彭韻僖、理事陳澤銘：不代表個人
亞太法協聲明關注緝海外8人 主席彭韻僖、理事陳澤銘：不代表個人
施政報告閉門諮詢 公務員工會促按機制調薪
施政報告閉門諮詢 公務員工會促按機制調薪
動漫節閉幕 有展商稱銷情勝疫前
動漫節閉幕 有展商稱銷情勝疫前
北上赴澳門者飈 7月日均19萬人 黃家和：餐飲「內憂外患」 有店周末生意遠遜通關前
北上赴澳門者飈 7月日均19萬人 黃家和：餐飲「內憂外患」 有店周末生意遠遜通關前
大坑西居民：受訪戶九成半不滿回遷 研司法覆核 遷置安排回覆死線今屆 平民屋宇：絕大部分簽妥《回條》
大坑西居民：受訪戶九成半不滿回遷 研司法覆核 遷置安排回覆死線今屆 平民屋宇：絕大部分簽妥《回條》
造帳案表證成立 江碧蕙：合約限制 需以經理人名義收佣
造帳案表證成立 江碧蕙：合約限制 需以經理人名義收佣
騙遮仔會76萬貸 警長4罪判社服
騙遮仔會76萬貸 警長4罪判社服
威脅性交表證成立 社區主任月底裁決
威脅性交表證成立 社區主任月底裁決
批議員欠盡責 陳志全指35+非關鍵 爭過半數如空頭支票 部分泛民議員出席率比建制派更差
批議員欠盡責 陳志全指35+非關鍵 爭過半數如空頭支票 部分泛民議員出席率比建制派更差
指協調會有人放料「人力搞破壞」 自言派系不同 拒出席抗爭派記招
指協調會有人放料「人力搞破壞」 自言派系不同 拒出席抗爭派記招
一度跳泳池 野豬徘徊北角屋苑被制服
一度跳泳池 野豬徘徊北角屋苑被制服
疑爭女肇禍 機舖4人襲兩少年
疑爭女肇禍 機舖4人襲兩少年
故事集道基層育兒辛酸 團體盼增支援
故事集道基層育兒辛酸 團體盼增支援
大灣區GBA新聞：穗米芝蓮三星續落空 「隱世」川菜館晉身一星 業者：老廣文化只在意吃 未必合評審準則
大灣區GBA新聞：穗米芝蓮三星續落空 「隱世」川菜館晉身一星 業者：老廣文化只在意吃 未必合評審準則
大灣區GBA新聞：灣區首款粵產港藥上市
大灣區GBA新聞：灣區首款粵產港藥上市
【Emily】懲教入職體測刪sit-up立地跳 靜態肌力代替 穿梭跑90米變40
【Emily】懲教入職體測刪sit-up立地跳 靜態肌力代替 穿梭跑90米變40
【Emily】14「皇仁同窗」發起幫陳校長籌款
【Emily】14「皇仁同窗」發起幫陳校長籌款
【Emily】拖手去圍方 葉太讚容海恩囡囡識𧨾人
【Emily】拖手去圍方 葉太讚容海恩囡囡識𧨾人
【Emily】踏杭州亞運場地 議員興奮到跳起
【Emily】踏杭州亞運場地 議員興奮到跳起
【Emily】中環街市85周年 設打卡位推深度遊
【Emily】中環街市85周年 設打卡位推深度遊
【Emily】「需人才助施政」 楊何邀實習生考AO
【Emily】「需人才助施政」 楊何邀實習生考AO