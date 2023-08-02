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大坑西居民：受訪戶九成半不滿回遷 研司法覆核 遷置安排回覆死線今屆 平民屋宇：絕大部分簽妥《回條》

【明報專訊】推動石硤尾大坑西邨重建的平民屋宇有限公司（下稱「平民屋宇」）6月公布安置方案，今天（2日）為居民回覆是否接受遷置安排的最後限期。關注團體昨日召開記者會，譴責平民屋宇將「住戶資料聲明書」視為接受回遷安置方案，但團體訪問317戶居民，當中逾九成半不滿意「先遷出 後回遷」的方案，並指居民「一屋換公屋」的訴求一直未被顧及，正考慮採取司法覆核，以檢視平民屋宇的遷置手法是否恰當。團體稱昨有180名居民出席，其間有居民鼓譟，數名殘疾長者表示自己飽受搬遷折騰。平民屋宇無派員出席。

房局籲務實考慮平民屋宇方案

房屋局昨日回應，若不按制度貿然使用公屋資源安置大坑西邨居民，將對正輪候公屋人士造成不公，呼籲居民務實考慮平民屋宇提出的安置方案。平民屋宇回應稱，截至前日（7月31日）已收到絕大部分租戶簽妥《回條》，表示接受重建方案；又稱回遷建議「合情、合理」，已提供足夠時間讓租戶考慮，又指「一屋換公屋」如同「插隊」，有違公平原則。

平民屋宇去年1月發出「住戶資料聲明書」，居民需連同最近一期水費及電費單副本一併遞交供審核。今年6月，居民收到回遷資格審核結果，合資格回遷者要選擇自行安排臨時居所待重建後回遷，又或領取一次性特惠津貼並永久遷出，接受安排的居民須於今日前簽妥《回條》。翻查早前報道，大坑西邨現有1236户，遷出限期為2024年3月。

大坑西邨居民權益關注組主席歐陽潔珍稱，平民屋宇提出的「先遷出 後回遷」方案非居民共識，未能妥善安置不同需要居民。民泰樓互委前主席黃汝華稱，近八成居民年逾70，因重建搬遷問題飽受精神困擾，引述長者稱「點算呀？臨老過唔到世」，認為政府作為重建工程的推動者，應主動為有特別困難戶妥善安置。關注組敦促平民屋宇向政府提出居民「一屋換公屋」訴求，並主動為居民安排遷置永久及過渡期居所等。

指獨居長者因電費少遭DQ

譚國僑斥不可理喻

深水埗區議會前議員譚國僑引述有獨居長者被告知因「電費交得少」，被視為非長期居住，或失回遷資格，譚形容是「不可理喻」的對待。平民屋宇回覆稱，合資格者須全部滿足4項條件，包括「以大坑西新邨的單位作為其唯一居所」。團體稱將收集被DQ回遷資格的居民個案，考慮採取司法覆核，以檢視平民屋宇的遷置手法是否恰當。

相關字詞﹕長者 重建 大坑西邨 房屋局 遷置 平民屋宇有限公司 平民屋宇

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