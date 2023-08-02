北上赴澳門者飈 7月日均19萬人 黃家和：餐飲「內憂外患」 有店周末生意遠遜通關前

入境處數據顯示，自1月8日第一階段通關，每日出境前往內地或澳門的港人數持續增加。撇除經機場、啟德郵輪碼頭及港口管制出境，每日北上或前往澳門的香港居民已從1月的約3.5萬人次，升至7月的每日平均近19萬人次（見圖）。

數據又顯示，公眾假期及周六有較多人北上或前往澳門，尤其是佛誕、復活節等有多天連假的節日，當中5月26日佛誕是周五，連同周六周日可組成「三連假」，當日有不少港人選擇北上或去澳門，單日出境人次超過38萬，暫時是今年最高。

邵家輝：北上多吃玩 零售影響輕

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，在內地消費可比香港便宜三至五成，加上有收費相宜的平價旅行團，吸引不少港人於通關後北上「報復式消費」，影響本港不少食肆周末晚上的生意。黃形容本地餐飲業正面對「內憂外患」，因來港旅客減少，港人又不願留港消費，而北上消費是一個「點都會持續一段時期」的趨勢，而且市道增長比預期少，擔心香港餐飲業未來處境更嚴峻。

批發及零售界立法會議員邵家輝稱，疫情前不少港人去深圳、澳門消費，但現時在大灣區概念下，港人周末便北上到更多城市玩。不過，邵指港人北上吃、玩居多，非購物為主，暫對香港零售業影響較輕，但本港飲食業會「比較慘」，如酒吧、按摩業等叫苦。他又指，新冠疫情後市民習慣早回家，晚上市面也缺乏娛樂消費，「店舖9時就關門」，香港有需要做好自己，「搞活」經濟，倡議設立夜市、個別商場延長營業時間至午夜等措施，鼓勵港人晚上消費。

另外，九巴因應暑期通關需求增加，宣布原僅在假日服務的香園圍口岸路線B9增設平日班次，為期一個月，未來視乎客量再決定是否改為永久安排。