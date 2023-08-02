動漫節閉幕 有展商稱銷情勝疫前

動漫節昨晚8時閉館，下午時分人流不減反增，人龍由灣仔會展排至鷹君中心，需等待近3小時入場。場內人頭湧湧，攤檔繼續有搶購人龍，有大型參展商未到6時已「截龍」。大會昨晚表示不會公布入場總人數。

模型參展商「千值練」市場部經理符小姐稱，原估計銷情可較去年升一成半，雖未做最終統計，但據首4日生意額推算，相信銷情會符合預期。她說留意到選購價值2000元以上貨品的客人減少，反而1000元以下貨品成主流。她推測因今年人流大增，更吸引購買力較低者入場選購優惠產品。

缺席過去3年動漫節的大型珍藏人偶品牌Hot Toys今年再臨，其市場傳訊總監李雪兒說，公司預計今年生意可較疫情前增加三四成，初步統計認為估算與實况相若。她說市民消費意欲較強，「差唔多行入現貨限定店嘅人都有買嘢」。另有漫畫店負責人透露多了內地客光顧，相信與通關和動漫節漫畫選擇多過內地有關。

coser喜見「一家大細」回歸

扮演「恐龍」的梁先生今年前後入場3次，他說取消口罩令和入場人數限制後，場內氣氛更熱鬧，「自己都透氣透順咗，著公仔衫好熱」。他憶述過去兩年疫情下的動漫節令家長憂慮子女染疫，較少見到小朋友，今年終再見到很多「一家大細」和「男女老幼」，感到更歡樂。

市民李先生為拍攝不同coser，連續5日到訪動漫節。他說每日都有不同coser，即使是同一人，亦會更換不同造型，希望盡量記錄場內所有人物。對於今年人流，他說明顯較去年多，但似乎未及疫情前，「以前閉幕日可以迫到行唔到，今年未去到呢個情况，係星期六日最多人」。