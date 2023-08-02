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港聞

港聞二

施政報告閉門諮詢 公務員工會促按機制調薪

【明報專訊】特首李家超昨就新一份《施政報告》舉行首次閉門諮詢會，分別會見港區人代政協及公務員工會代表。多個公務員工會代表提及挽留人才，紀評會職方主席盧凱詩引述李家超會上說，重視公務員薪酬福利待遇和公務員團隊士氣，並充分肯定公務員團體工作。她提及近期公務員離職潮，稱不少具8至10年資歷者升職後都轉職到私營機構，認為這反映現有薪酬待遇福利未能挽留人才。她說希望公務員薪酬可根據機制處理，保持公務員的購買力。

香港警察隊員佐級協會主席林志偉說，政府應大力想方法，加強在職或新入職公務員的國家身分認同及榮譽感。至於去年《施政報告》提及檢討公務員守則，香港高級公務員協會主席彭禮輝說，相信當局正檢討，適時諮詢公務員團體。

另晤人代政協 吳秋北：23條不提也會推進

李家超昨早與21名港區人大代表和政協常委會面。港區人大代表吳秋北說希望政府繼續推進跨境養老措施，建議在內地甲級養老院買位，讓願意北上安老的長者選擇。問到有否在會上提及《基本法》23條立法，他說23條立法屬憲制責任，相信不用與會者提及，政府都會加快推進。

港區人大代表召集人陳勇再次提出取消入境內地時俗稱「黑碼」的健康申報表安排。另一港區人大代表凌友詩建議，全港中小學每周都要有一堂書法課，讓學生認同中華文化，培養品德修養，又提議醫管局醫生退休年齡由60歲延至65歲。

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