亞太法協聲明關注緝海外8人 主席彭韻僖、理事陳澤銘：不代表個人

港府譴責抹黑 籲勿被利用

外國法律團體先後關注通緝事件，英聯邦律師協會日前譴責港府通緝8人。特區政府昨晚發稿，強烈反對和譴責再有外國法律界組織攻擊和抹黑《港區國安法》和港府行動，呼籲有關組織「不要再被別有用心的人士利用」，停止對國安法的誹謗抹黑。

LAWASIA在聲明重申深切關注國安法，不排除日後派出獨立觀察員觀察兩個律師會的調查程序。該會又關注特首李家超早前形容8人是「過街老鼠」，稱說法「可能引起煽動對涉事人士施加暴力」。

彭韻僖向本報表示，在專業團體處理投訴過程中施壓「是令人遺憾，更絕不可鼓勵」。她強調，任何違反國安法的人都不能因政治傾向而豁免被查。陳澤銘稱不論接獲的投訴與國安法有無關聯，向律師會施壓是不能接受。

翻查LAWASIA理事會資料，成員包括中國法學會辦公室主任尹寶虎，以及來自新加坡、印度、韓國、澳洲等地的法律界人士。