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選民總數續跌 8.1萬人DQ九年高 選舉年新登記3.1萬遜去年 18至20歲選民減逾半

【明報專訊】選舉事務處昨日公布2023年臨時選民登記冊，地方選區登記選民近433萬人，較去年正式選民登記冊減少逾8.2萬人，亦是連續兩年下跌；當中18至20歲選民大跌逾半。另外，逾8.1萬名選民被取消登記（DQ），為過去9年最多，當中包括選舉事務處抽樣查核而未獲回覆的選民。

總數433萬跌1.9% 滿71歲者升5.6%

今年臨時選民登記冊共有4,329,710名選民，其中約3.13萬人為新登記，兩者都較去年再減少；同時分別有3.1萬和8.1萬名選民因離世和經查訊程序後被剔出登記名單。今年選民人數連續第二年下跌，由去年正式選民登記冊的441萬多，減少至今年近433萬，跌幅近1.9%，而去年跌幅為1.4%。

選舉事務處每次在選民登記運動期間會執行查核措施，向選民發出查訊信件，選民須在指定日期前回覆，否則可能被取消登記；連同其他查核方式，選舉事務處今年將8.1萬名選民剔出選民登記名單，較去年近6萬人增加逾35%，亦是自2015年，被DQ選民人數最多的一年。

被DQ者增35% 最遲本月25日要覆信

選舉事務處提醒，被納入取消登記名單的選民，若收到處方發出、信封為米色的提示信，必須在本月25日或之前按指示回覆，方可在審裁官批准後恢復登記，納入正式選民登記冊。

新登記選民人數再跌至近年新低。今年12月10日將舉行區議會選舉，翻查自2012年的數據，除2021年立法會選舉外，「選舉年」新登記選民人數一般較高，如2015年逾26.2萬、2019年逾39.2萬，惟今年新登記選民人數為3.13萬，較去年「非選舉年」近3.6萬人更少，同時是自2012年新低。

按年齡組別分佈，18至20歲選民進一步減少，由去年約5.5萬人減逾五成至今年2.6萬；71歲或以上選民再增，由去年68.8萬多人增至近72.7萬，增5.6%。

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