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配對建造業科技初創公司 「落地」試AI科技

【明報專訊】香港科技園公司連同建造業議會推出的「The ConTech Accelerator」建築科技計劃，昨舉行成果展示日，共展示12間科技初創公司針對建造業「痛點」的解決方案，涵蓋建造安全、環保建造及建造生產力，例如利用人工智能（AI）影像分析提高建築安全、針對建築工人的可穿戴式實時健康及預測中暑的智能手表、可用於狹窄空間檢測的機器人、透過3D點數據自動生成部分BIM（建築信息模擬）模型以節省建模時間等。建造業議會執行總監鄭定寕稱，相關計劃將建造業公司及科技初創公司配對，並讓這些建築科技得以「落地」測試。

涵蓋建造安全環保生產力

今次計劃第一階段共辨認到165個業界有機會利用科技創新解決的「痛點」，當中保障建造安全及提高生產力佔較多。來自新加坡的科技初創公司「Ailytics」利用AI影像分析技術，在監控鏡頭畫面上實時分析工人的個人防護裝備情况、人車安全距離，以及涉升降物與邊緣區域的潛在風險等，並及時發出警告，亦能監測及分析工程進度。

用AI將2D畫面轉為3D分析

該公司AI工程師李明栓表示，相關技術透過AI算法，可實現將2D畫面轉為3D分析，「比如工人實際上離吊車有一段距離，但畫面上，該工人好似在吊車裏，或離吊車很近，這時則需將畫面轉成3D分析」。他續稱，他們擁有新加坡業界最大的數據庫，相關技術可直接應用於地盤現有的監控鏡頭，毋須購置特別鏡頭。

智能手表測工人實時位置健康指標

本地公司「天空社」則與建造業公司共同創建可收集工人實時位置、監測各項健康指標的智能手表，並加入中暑預測及顯示勞工處暑熱指數。工人透過佩戴該智能手表，亦可實現指紋打卡。現時這款手表已在相關建造業公司的其中一個工地使用，建造業公司及天空社正研發在該手表加入有害氣體檢測功能。

科技園公司稱，計劃第一階段有20間本地建造業公司參與，透過科技園公司及建造業議會網絡，共收集到211個解決方案，當中本地公司佔85.7%，海外公司佔14.3%。科技園公司行政總裁黃克強稱，將繼續與建造業議會攜手，為業界引入更多來自世界各地的創新科技，推動本地建造業科技方案應用於不同工程。

明報記者

相關字詞﹕人工智能（AI） 初創公司 建造業議會 科技園公司 創科線

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