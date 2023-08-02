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稱斬人案後生意大減 荷里活廣場韓印紅結業

【明報專訊】鑽石山荷里活廣場6月初發生斬人案，兩名女子被殺。位於命案現場附近的韓國食品連鎖店「韓印紅」近日貼出告示，指受到斬人事件嚴重打擊，客人流量下跌九成，店舖銷售額亦下跌七至八成，曾多次與業主商討共渡難關不果，包括尋求減輕雙方負擔的方法，對業主回覆「不會負上任何責任」感到非常失望，決定昨日結業，剩下合同期限的租金會於法院判決後支付。

指業主拒負責感失望 九倉未回應

韓印紅荷里活廣場分店昨日落閘，沒有營業，有兩名職員於店內執拾貨物，貨架剩餘小量蔬果及即食食品，地下有多個紙箱。一名女職員表示斬人案後生意額大跌，「一日做到2000至3000元」。其間有市民欲進店購物，惟職員表示，「今日（昨日）唔賣嘢」。店舖貼出告示稱，事發後仍然非常努力推銷產品，「可惜持續半價優惠也只有十分微薄的營業額」，無法負擔一個月數萬元的租金及管理費及員工工資，決定昨日結業。本報向商場業主九龍倉查詢，昨截稿前未有回覆。

同層舖稱商場冷清 「個個都搬走」

現場所見，命案發生的商場3樓鮮有客人經過。同層一間雜貨店職員陳小姐表示，店舖開業近一年，案件發生後生意額大跌約七成，平日晚上8時後「一個客都冇」，「人流唔得，唔係一間舖跌生意，係咁多間舖都跌生意」。公司近期轉為推廣網上團購，但沒有太大幫助。她批評商場不正視問題，「只會個場愈整愈冷清，啲人個個都搬走」。另外，同層精品店女職員亦形容商場冷清得「烏蠅飛過都聽到，3樓完全無人行」，生意對比其他分店及案件發生前較差。不過最近推廣新會員優惠，生意有些微好轉，而且事隔近兩個月，相信有部分市民逐漸淡忘事件。

相關字詞﹕荷里活廣場 韓印紅

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