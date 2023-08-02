西隧的士收費今大減 恐三隧齊塞 繁忙時段全飽和 議員料西隧過海居民最受影響

6月繁忙時西隧的士佔近兩成

紅隧及東隧設計容量為每小時單向2600架次，西隧則為4200架次。政府盼藉調整三隧收費達分流效果，不過，據運輸署昨回覆本報，5月期間三條隧道最繁忙1小時的車流量均已超出設計容量，實際車流超出設計容量最多達兩成。如單計平日早上8至10時繁忙時間，6月三條隧道每小時車流分別均約5000至6000架次，即使西隧收費最貴，但三隧中最多的士經西隧過海，約兩成西隧車流均為的士（見表）。

本身為的士司機的汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠分析，油麻地及旺角一帶的士客，因地理位置上剛好夾在紅隧及西隧中間，故以往會平衡收費及交通情况，才選擇行哪條隧道，實施新收費後，較少塞車的西隧與紅隧收一樣價錢，估計會有乘客改行西隧。他指早上繁忙時間要趕上班，乘客多選較少塞車的西隧過海，故現時西隧的士車流最多，相信日後大多數乘客仍會優先考慮行車時間多過價錢因素。他分析，油麻地及旺角一帶乘客或因減價轉行西隧，令西隧車流增加，「即使不塞車，亦有機會慢車」。

的士業料有油旺客轉行西隧

新界北立法會議員張欣宇認為，的士會有最大誘因改行西隧，其次部分私家車主亦會因差價縮窄改行西隧，相信西隧整體車流會增加，鑑於現時西隧在繁忙時間亦近飽和，估計只要車流增加約一成，西隧在繁忙時段便有可能塞車，不排除不但未能分流，反造成「三隧齊塞」。

張又指出，西隧以往早上繁忙時間較暢通，不少新界西北居民會乘西隧巴士快線上班，如西隧塞車對該區居民影響最大；期望今日首天實施時，交通情况「至少不會比以往差」，建議運輸署觀察情况，如新收費實施後變成「三隧齊塞」，應運用權力再調整3條隧道收費的差距。