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印尼擬推新措施 印傭中介費料升至2萬

【明報專訊】港人現時聘請印傭的中介費部分由印傭自行承擔。據本報了解，印尼政府擬推行「印傭零收費」措施，盼本港僱主完全承擔印傭受聘來港的交通費、辦理證件的行政費等；相關團體最快今日公布收費詳情。香港僱傭公會主席陳東風稱，近日與當地團體會面，對方稱當局擬將對印傭的補貼由現時的3000至5000元加至9000元，預料日後聘用印傭的中介費將增至逾2萬元，憂慮影響港人聘請意欲。

勞工處回覆本報查詢時稱，港府過往已向印尼駐港總領事館明確表示，輸出印傭政策如有調整，應避免導致香港僱主聘用印傭的費用大增或降低印傭來港就業的機會；處方將繼續與領事館就聘用印傭事宜保持聯繫。勞工處補充，港府會定期檢討外傭的「規定最低工資」，按既定機制考慮本港整體經濟和勞工市場情况、僱主負擔能力和外傭生計等因素。

補貼來港費用 最快今公布

陳東風向本報解釋，現行政策下，印傭來港工作須自行支付部分培訓、交通費、辦理護照的行政費用等，而印尼政府擬進一步推動「印傭零收費」模式，將上述費用轉嫁香港僱主，當地相關團體日前已就措施與本地業界見面。

業界憂損聘請意欲、僱主缺保障

陳東風補充，現時僱主每聘用一名新來港印傭，需支付1.2萬至1.8萬元中介費，當中約3000至5000元為對印傭的補貼，預料新措施下相關費用將增至約9000元，屆時中介費或升至逾2萬元。陳稱他同意措施有助保障勞工權益，惟憂慮招聘成本突然大升，將影響港人聘請外傭意欲，導致市場萎縮，建議可按年逐漸增加相關費用。

入境處數據顯示，截至去年底，本港有近14萬名印傭、約19萬名菲傭。得成僱傭中心董事總經理廖翠蘭表示，現時聘請菲傭、印傭的中介費相若，憂慮日後菲律賓政府亦會「有樣學樣」將更多費用轉嫁僱主。廖又稱，日後增加中介費，但未有就工人質素等提升保障，反問「如果印傭不願做、做得不好可以如何處理」，形容方案不公道。

廖翠蘭補充，印尼政府2021年曾希望在台灣落實「印傭零收費」，惟經當地政府談判後擱置，盼港府可保障本地僱主、中介權益。

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